Meteo. Codice giallo per rischio temporali il 25 luglio

CAMPI BISENZIO – La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per martedì 25 luglio un Codice giallo per rischio temporali forti su tutto il territorio metropolitano. Rischio vento nei comuni dell’Alto Mugello. Previsti locali ed isolati temporali di forte intensità accompagnati a grandine e vento. I fenomeni temporaleschi previsti per domani sono di localizzazione molto incerta ed al momento hanno bassa probabilità di accadimento ma nel caso si dovessero verificare potrebbero essere particolarmente intensi. La protezione civile invita ad adottare comportamenti responsabili, sia durante il manifestarsi dei fenomeni meteo più violenti (esempio non transitare in strade e sottopassi allagati) che in previsione degli stessi (ad esempio rimuovere da giardini e balconi oggetti che potrebbero cadere).