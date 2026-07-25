FIRENZE – Emessa allerta arancione dalla sala operativa della Regione Toscana per rischio temporali nella giornata di domani, domenica 26 luglio dalla mezzanotte fino alle 14. Dalle prime ore della notte, quindi, possibili temporali forti a partire dalle zone di nord ovest e in estensione al resto della regione fino alle prime ore del mattino. Nel corso della mattina tendenza a fenomeni più sparsi a partire dalle zone di nord ovest e in estensione graduale al resto della regione. Nel corso dei temporali saranno possibili forti raffiche di vento e grandinate
Meteo, domenica 26 allerta arancione su tutta la Toscana
FIRENZE – Emessa allerta arancione dalla sala operativa della Regione Toscana per rischio temporali nella giornata di domani, domenica 26 luglio dalla mezzanotte fino alle 14. Dalle prime ore della notte, quindi, possibili temporali forti a partire dalle zone di nord ovest e in estensione al resto della regione fino alle prime ore del mattino. […]