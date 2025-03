Metrocittà, bilancio di previsione e Dup: 90.000 euro per la pista ciclabile da Scandicci a Lastra a Signa

FIRENZE – Il consiglio della Città metropolitana di Firenze ha approvato due delibere di variazione al bilancio di previsione e al Dup-Documento unico di programmazione, illustrate dal vicesindaco metropolitano e consigliere delegato al bilancio Alessio Mantellassi. “Importanti spese – ha spiegato – saranno finanziate con la presente manovra e soprattutto potranno ripartire dei lavori rimasti bloccati”. Fra queste 90.000 euro per la progettazione della pista ciclabile nel tratto Scandicci-Lastra a Signa-Signa e 31.000 euro per dotare la sala Quattro Stagioni di Palazzo Medici Riccardi, dove avvengono le riunioni del consiglio e della Conferenza Metropolitana, di un sistema di collegamento on line alle sedute e per la gestione del voto e dei verbali elettronici, a cui vanno ad aggiungersi, per le medesime finalità, ulteriori 98.000 euro in conto capitale. Infine, 20.000 euro saranno destinati quale contributo in favore della Fipav a parziale copertura delle spese sostenute nel biennio 2023-2024 per l’organizzazione delle collegiali delle formazioni nazionali seniores di pallavolo. Si segnalano, infine, interventi per complessivi 651.000 euro, di cui 186.000 euro per maggiori spese di manutenzione straordinaria sui lavori relativi agli spogliatoi della palestra dell’Istituto scolastico Calamandrei per un importo di euro 186.000 euro.

Nella discussione che ha accompagnato l’approvazione delle due delibere, Nicola Armentano, capogruppo del Partito Democratico ha sottolineato come gli investimenti “mettono in sicurezza la vita dei nostri studenti, per l’attività motoria e fisica, rendendo più agibili e fruibili gli impianti sportivi scolastici, a disposizione anche del mondo dell’associazionismo sportivo negli orari non di scuola, dove la richiesta del territorio è alta con ricadute positive sullo stesso in termini di salute e prevenzione. Inoltre, l’investimento su Scandicci e Lastra a Signa per la pista ciclabile migliora anche la qualità della vita di chi si sposta tra casa e lavoro in bici oltre che nel tempo libero”. Il consigliere di opposizione Gianni Vinattieri (Per il cambiamento) ha rimarcato come “positivo che si liberino risorse, con aumento delle entrate e quindi delle spese, ma bisogna pensare a come rimodulare la tassa ambientale per i Comuni” La delibera sulla variazione di bilancio è stata approvata con i voti di Pd, Uniti per la Città metropolitana. Voto contrario dei consiglieri di “Per il cambiamento” e astensione di Francesco Casini di Territori al centro. La delibera sulla variazione al Dup è stata approvata con i voti della maggioranza Pd e Uniti per la Città metropolitana. Contrario i consiglieri di “Per il cambiamento”.