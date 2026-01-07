FIRENZE – Temperature minime in ulteriore calo con gelate diffuse a tutte le quote. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso l’allerta gialla per ghiaccio in tutta la Toscana fino alle 12 di domani, giovedì 8 gennaio. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.
Minime in ulteriore calo, allerta gialla per ghiaccio fino alle 12 di giovedì 8 gennaio
FIRENZE – Temperature minime in ulteriore calo con gelate diffuse a tutte le quote. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso l’allerta gialla per ghiaccio in tutta la Toscana fino alle 12 di domani, giovedì 8 gennaio. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano […]