Misericordia di Calenzano: nuovi dispositivi di protezione individuali e presto una nuova ambulanza

CALENZANO – Pronti per ogni intervento sanitario richiesto, i volontari della Misericordia di Calenzano sono dotati di dispositivi di protezione individuale che permette loro di effettuare le operazioni richieste. I dispositivi di protezione individuale sono stati acquistati anche grazie ad un contributo donato alla Misericordia per l’attento e continuo lavoro che svolge nei confronti della comunità. Questo permetti ai volontari di scendere in campo ogni giorno per rispondere alle richieste di intervento. “Ci siamo dotati di mezzi opportunamente predisposti. – spiega il presidente della Misericordia di Calenzano Paolo Pineti – Si tratta di una autovettura, un furgone e dell’ambulanza che tutti i giorni effettuano servizi Covid sul territorio. Il tutto è coordinato con le centrali 118 e dei soccorsi ordinari. Il nostro impegno continua ogni giorno con difficoltà, ma anche con tanta volontà da parte dei nostri volontari”. I mezzi sono predisposti per interventi in sicurezza e sono dotati di protezioni divisorie tra abitacolo e passeggeri. “Cogliamo l’occasione per rivolgere un invito a darci un aiuto – afferma Pineti – La nostra Associazione ha bisogno di persone per aiutare chi ci chiede aiuto”. Presto il parco dei mezzi sarà arricchito da una nuova ambulanza per il servizio 118 con accorgimenti tecnici di avanguardia.