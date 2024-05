Misericordia di Campi Bisenzio, 114.000 euro per gli alluvionati. I requisiti e le modalità per chiedere il contributo

CAMPI BISENZIO – Ammonta a 114.000 euro la cifra entrata nelle casse della Misericordia di Campi Bisenzio a favore degli alluvionati grazie all’apertura del conto corrente “Un aiuto subito” e alle varie iniziative organizzate sul territorio, a partire da quelle realizzate in stretta collaborazione con “Le Olimpiadi del cuore” di Paolo Brosio. Cifra a cui i cittadini potranno chiedere di accedere – anche chi ha già avuto il contributo della Regione – grazie all’apertura di uno sportello apposito, presso la sede dell’associazione, in via Saffi 3/d, dal 3 al 7 giugno (9-12.30 e 14.16.30 gli orari). Questi i requisiti necessari e che saranno richiesti al momento della compilazione del modulo per la domanda: non avere ricevuto contributi da altre associazioni, avere presentato il modello B1 alla Regione, avere la propria abitazione al piano terra e all’interno della quale siano entrati almeno 60 centimetri d’acqua (per questo è stata fornita dal Comune di Campi una lista degli immobili danneggiati strada per strada), avere un Isee che si attesta al massimo a 9.360 euro. Qualora con le domande con tale Isee il fondo disponibile non veniesse esaurito, saranno prese in esame anche eventuali richieste con Isee superiore. Tutto questo per fare in modo di aiutare famiglie o cittadini che ne abbiano realmente necessità con una cifra di 500 euro ciascuno. A illustrare le modalità – e anche a ringraziare tutti coloro che in questi mesi hanno contribuito economicamente o fornendo del materiale – il Provveditore della Misericordia, Cristiano Biancalani, che ha ricordato anche come la stessa associazione abbia subito danni significativi ai quali è stato possibile rimediare grazie alla generosità di tante realtà e semplici cittadini che hanno dimostrato in modo concreto come la Misericordia sia un punto di riferimento sul territorio.

“Con l’amministrazione comunale – ha detto Biancalani – abbiamo condiviso tanti momenti difficili e altrettanti in cui la solidarietà è stata protagonista. Anche da qui la volontà di illustrare, insieme a loro e con la massima trasparenza, quello che è stato l’impegno di questi mesi. In tanti hanno contribuito con una donazione o fornendo del materiale che è stato di aiuto prezioso durante le drammatiche settimane dell’alluvione. Senza contare che anche la nostra associazione ha subito dei danni, sia che si trattasse di mezzi usati per il servizio o della sede della sezione di San Piero a Ponti, a cui abbiamo sopperito anche in questo caso grazie alla generosità di tanti. Il nostro grazie, quindi, va a ognuno di loro per la vicinanza dimostrata nei confronti dell’associazione”.

“Quello di Campi Bisenzio – ha aggiunto l’assessore al sociale Lorenzo Ballerini – è un territorio tuttora in sofferenza, con tante famiglie ancora in difficoltà e che non ci consente di abbassare il livello di attenzione. Il lavoro portato avanti dalla Misericordia di Campi Bisenzio in questi mesi è stato importante, e di questo la ringraziamo, oltre a confermare che il cammino iniziato insieme il 2 novembre scorso si è trasformato in un rapporto che, con il passare del tempo, si è via via consolidato e nella speranza che possa crescere ancora in futuro”.