“Misericordia in piazza”, appuntamento il 12 aprile

POGGIO A CAIANO – Un’intera giornata insieme alla Misericordia. L’appuntamento è per domenica 12 aprile (dalle 9 alle 18) in piazza XX settembre a Poggio a Caiano. Sarà un modo per conoscere da vicino il mondo del soccorso, del volontariato e della protezione civile. In piazza XX settembre ci sarà un’esposizione di mezzi e attrezzature […]

POGGIO A CAIANO – Un’intera giornata insieme alla Misericordia. L’appuntamento è per domenica 12 aprile (dalle 9 alle 18) in piazza XX settembre a Poggio a Caiano. Sarà un modo per conoscere da vicino il mondo del soccorso, del volontariato e della protezione civile. In piazza XX settembre ci sarà un’esposizione di mezzi e attrezzature della Misericordia, poi verranno eseguite dimostrazioni di primo soccorso e prove pratiche di rianimazione, inoltre un’area sarà interamente dedicata con giochi per i più piccoli. Durante la mattina sarà presente anche un camper della salute del Lions Club dove sarà possibile effettuare screening gratuiti per la prevenzione del diabete di tipo 2. La giornata è organizzata dalla Misericordia di Poggio a Caiano con il patrocinio dell’amministrazione comunale poggese.

“Più che contenti di dare il nostro patrocinio a questo appuntamento – commenta il sindaco Riccardo Palandri – La Misericordia è un pilastro del volontariato e tante sono le attività portate avanti come potremo vedere domenica nell’evento in piazza XX settembre. A tutti coloro che operano, ogni giorno, in questa associazione va il grazie del Comune di Poggio”.