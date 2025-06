Miss Italia torna a Poggio a Caiano: tappa ufficiale il 26 giugno

POGGIO A CAIANO – Per il secondo anno consecutivo, il concorso di bellezza più amato d’Italia farà tappa a Poggio a Caiano. Giovedì 26 giugno alle 21 presso via Garibaldi, il Comune mediceo avrà infatti l’onore di ospitare una delle selezioni ufficiali di Miss Italia, un evento di rilievo nazionale che richiama ogni anno migliaia di partecipanti e spettatori in tutta la penisola. “Un’occasione importante per la nostra comunità, – dice il vicesindaco Diletta Bresci – che si riconferma capace di accogliere appuntamenti di prestigio, portando al centro dell’attenzione mediatica non solo la bellezza e il talento delle giovani concorrenti, ma anche il valore culturale e storico del nostro territorio. L’evento rappresenta un motivo di orgoglio per l’amministrazione comunale, che ha fortemente sostenuto l’iniziativa in collaborazione con l’organizzazione di Miss Italia, nell’ottica di valorizzare Poggio a Caiano anche come luogo di aggregazione, spettacolo e promozione turistica. La serata sarà animata da sfilate, musica e ospiti speciali, e culminerà con la proclamazione della vincitrice della tappa, che accederà alle fasi successive del concorso. L’ingresso sarà libero e aperto a tutti: un’occasione unica per vivere da vicino la magia di Miss Italia”.