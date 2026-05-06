“Misteri del cielo”: due incontri alla biblioteca CiviCa

CALENZANO – In attesa di Lunaria, il Festival delle arti di strada, a maggio ci saranno due appuntamenti dedicati ai “Misteri del cielo” alla biblioteca CiviCa. L’edizione 2026 di Lunaria, che si svolgerà sabato 20 e domenica 21 giugno nel borgo medievale, sarà infatti dedicata ai Celesti Miraggi, alla meraviglia dei pianeti e delle costellazioni. […]

CALENZANO – In attesa di Lunaria, il Festival delle arti di strada, a maggio ci saranno due appuntamenti dedicati ai “Misteri del cielo” alla biblioteca CiviCa. L’edizione 2026 di Lunaria, che si svolgerà sabato 20 e domenica 21 giugno nel borgo medievale, sarà infatti dedicata ai Celesti Miraggi, alla meraviglia dei pianeti e delle costellazioni. Le due iniziative a CiviCa dunque accompagneranno. Giovedì 14 maggio alle 21, è in programma “L’Astronomia e l’Arte” a cura dell’associazione astronomica Quasar. La serata sarà dedicata a esplorare il profondo legame tra l’osservazione del cielo e le diverse forme di espressione artistica. Giovedì 28 maggio alle 18 l’incontro di approfondimento culturale “Rinascimento ermetico”. L’introduzione è a cura di Fabrizio Trallori che discuterà della lunga strada dall’Astrologia all’Astronomia tra Rinascimento ed Età moderna; a seguire la presentazione del libro di Elisabetta Tortelli “Cieli segreti”, sull’influenza delle stelle nella Firenze del Quattrocento. Infine, intervento di Rossella Foggi su “Astrologia, Alchimia ed ermetismo nell’arte al tempo dei Medici”. Gli eventi sono gratuiti con ingresso libero fino ad esaurimento posti. La prenotazione è consigliata: biblioteca@comune.calenzano.fi.it – 055/8833421.