“Moby Dick. Di natura, balene, lotte e destini” alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – Narrazione, musica, danza per raccontare un capolavoro della letteratura universale: “Moby Dick – Di natura, balene, lotte e destini” è lo spettacolo che la compagnia Catalyst presenta lunedì 13 luglio alle 21,15 alla Biblioteca Ragionieri, nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. Lo spettacolo attraversa le tappe fondamentali del romanzo di Melville, esplorandone i temi centrali come l’ossessione, la natura, il destino, la lotta dell’uomo contro l’ignoto e la proiezione del male sul diverso da sé. Un racconto per immagini, suoni e corpi che attraversa l’oceano dell’immaginario umano. Il mito di Achab, uomo, dio, vittima e carnefice, diventa così emblema del nostro tempo: un tempo in cui la sfida all’ignoto si fa spesso autodistruzione, in cui la volontà di dominio cancella l’ascolto, e il mare, ultimo testimone, torna a stendersi in silenzio, come cinquemila anni fa. Adattamento e regia di Riccardo Rombi. Con Filippo Brozzi, Giorgia Calandrini, Vincenzo De Caro, Francesco Franzosi, Marco Mangiantini, Riccardo Rombi, Dafne Tinti. Danza Valentina Sechi. Musiche dal vivo di Gabriele Savarese Ambiente sonoro di Giovanni Magaglio. Ingresso libero. Si raccomanda la prenotazione sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055 4496851. “Un palco in biblioteca” continua fino al 24 luglio con un cartellone di incontri, spettacoli, eventi e laboratori ispirati al mondo della letteratura. Info e programma completo sul sito della Biblioteca Ragionieri www.bibliosesto.it.