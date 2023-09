Mondo Convenienza. Cgil “È un tavolo che sta fornendo risposte importanti”

CAMPI BISENZIO – “Salutiamo con favore gli ultimi avanzamenti ottenuti al tavolo nazionale di ieri con Mondo Convenienza dai sindacati confederali. È un tavolo che sta fornendo risposte importanti per tutti i lavoratori del sistema degli appalti di Mondo Convenienza a livello nazionale”. Lo affermano in una nota Cgil-Filcams-Filt Firenze e Filcams Cgil Toscana. “In particolare, il regolamento aziendale, – prosegue la nota – che veniva unilateralmente applicato in deroga ai contratti nazionali e che sanciva trattamenti discrezionali e illegittimi nei confronti dei lavoratori e rischiava di mettere in discussione il valore regolativo del Ccnl a livello nazionale, viene tolto di mezzo. Dal primo ottobre si tornerà all’applicazione dei Ccnl firmati dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale. Questo regolamento aziendale conteneva numerose deroghe al contratto nazionale tra cui la regolazione delle trasferte secondo modalità assolutamente inaccettabili che integravano il reddito dei lavoratori con logiche discrezionali. Il tavolo nazionale si è posto quindi il tema di eliminare determinati istituti illegittimi senza produrre un eventuale peggioramento del monte salari che i lavoratori possano avere percepito in passato anche attraverso questi trattamenti. Le condizioni oggi in essere ai lavoratori, che venivano gestite con logiche da cottimo, dovranno essere rese invece esigibili per i lavoratori al di fuori di queste logiche, garantendo così la continuità e la regolarità dei trattamenti economici, di cui fino ad oggi i lavoratori godevano solo sotto l’arbitrio della gestione degli orari da parte dell’azienda. L’altra importante novità che questo tavolo sancisce è il passaggio al Ccnl merci e logistica. Questo regime di transizione, caratterizzato dall’applicazione del Ccnl multiservizi, traghetterà, in tutti gli appalti relativi al trasporto, alla consegna e al montaggio, il passaggio al Ccnl di merci e logistica, facendo partire da subito il percorso di armonizzazione necessario al passaggio contrattuale con un tavolo con le categorie nazionali della logistica”.