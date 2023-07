Mondo Convenienza. Cgil: “Quello che sta avvenendo è la conferma di un sistema complesso del mondo del lavoro”

CAMPI BISENZIO – “Quello che è emerso in questi mesi sull’intero sistema degli appalti di Mondo Convenienza non è che la conferma di un sistema in cui in alcuni casi le condizioni di lavoro sono difficili, in altri difficilissime, in altri ancora insostenibili se non di vero e proprio sfruttamento”. E’ quanto si legge in […]

CAMPI BISENZIO – “Quello che è emerso in questi mesi sull’intero sistema degli appalti di Mondo Convenienza non è che la conferma di un sistema in cui in alcuni casi le condizioni di lavoro sono difficili, in altri difficilissime, in altri ancora insostenibili se non di vero e proprio sfruttamento”. E’ quanto si legge in una nota di Cgil Firenze, Filcams Cgil Firenze e Toscana, Filt Cgil Firenze. “Anche per questo motivo i 25 licenziamenti dei lavoratori in appalto (notizia di ieri) – prosegue la Cgil – addetti al trasporto, consegna e montaggio dei mobili costituiscono un fatto davvero grave ed inaccettabile. Prende ancora più forza, a questo punto, l’azione che stiamo esercitando con il committente al tavolo nazionale finalizzata all’immediato ripristino delle norme e dei contratti e comunque al superamento dell’intero sistema degli appalti. Mondo Convenienza ha il dovere di dare urgentemente risposte anche nei confronti del territorio. Da questo punto di vista, abbiamo già fatto i nostri passi nei confronti delle istituzioni preposte per il ripristino della legalità, riteniamo ora necessario ed urgente anche un tavolo presso la prefettura”.