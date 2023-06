Mondo Convenienza, Cgil scrive alla Regione

CAMPI BISENZIO – La Cgil Filcams e Filt scrive alla Regione sulla protesta in corso dei lavoratori legati all’appalto dei servizi di consegna e montaggio di Mondo Convenienza (Iris Mobili srl): “Comunichiamo alla Regione Toscana – scrivono Filcams Cgil Firenze, Filcams Cgil Prato e Pistoia, Filt Cgil Firenze Prato e Pistoia, Cgil Firenze, Coordinamento Zona Piana – la nostra disponibilità a costituirci parte attiva, nel nostro ruolo di rappresentanza, per un eventuale ed auspicabile tavolo di crisi. Segnaliamo infatti che, pur non essendo presenti in quell’appalto, esprimiamo rappresentanza e iscritti negli altri appalti (call center, magazzino, ecc.) e nello stesso punto vendita di Prato e che siamo peraltro firmatari dei Ccnl che in queste aziende vengono applicati. Condividiamo la nostra preoccupazione per questi lavoratori ai quali esprimiamo tutta la nostra solidarietà, preoccupazione che si aggiunge a quella relativa ad una diffusa situazione di criticità, più volte da noi denunciata anche in via giudiziale, di tutti i lavoratori diretti e in appalto di Mondo Convenienza”.