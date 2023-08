Mondo Convenienza e il tavolo nazionale, soddisfatto l’assessore Ballerini: “Finalmente una buona notizia, ma la partita non è chiusa”

CAMPI BISENZIO – Dopo la nota del tardo pomeriggio di ieri, 31 luglio, in cui Cgil-Filcams e Filt Firenze hanno espresso la loro “soddisfazione per il risultato raggiunto al tavolo nazionale” riunito per discutere sulla vertenza Mondo Convenienza, anche l’assessore al sociale del Comune di Campi Bisenzio, tramite un post su Facebook, si è detto […]

CAMPI BISENZIO – Dopo la nota del tardo pomeriggio di ieri, 31 luglio, in cui Cgil-Filcams e Filt Firenze hanno espresso la loro “soddisfazione per il risultato raggiunto al tavolo nazionale” riunito per discutere sulla vertenza Mondo Convenienza, anche l’assessore al sociale del Comune di Campi Bisenzio, tramite un post su Facebook, si è detto soddisfatto: “Finalmente una buona notizia dal tavolo di confronto nazionale con azienda e sindacati. Si va verso l’abbandono del regolamento interno e l’applicazione del contratto collettivo nazionale. La partita ovviamente non è chiusa, ma certamente si è fatto un passo avanti nella giusta direzione. Adesso aspettiamo novità anche riguardo le segnalazioni agli enti ispettivi che sono state fatte in queste settimane, sempre convinti che su sicurezza e salute non si possa in alcun modo abbassare la guardia. L’abbiamo detto fin da subito e lo ribadiamo adesso: nessuna vertenza sindacale si può risolvere con l’utilizzo della forza. Per questo voglio ringraziare le organizzazioni sindacali e Regione Toscana per la disponibilità e la caparbietà con cui, insieme al Comune Campi Bisenzio, hanno ribadito e confermato la necessità di un confronto nel merito delle questioni e nei tavolo istituzionali”.