Mondo Convenienza: i lavoratori in presidio chiedono alla Regione la convocazione del tavolo

CAMPI BISENZIO – I lavoratori di Mondo Convenienza aderenti a Si Cobas in presidio davanti al magazzino di via Gattinella chiedono la convocazione del tavolo da parte della Regione. Nel pomeriggio di oggi una piccola delegazione dei lavoratori in sciopero è arrivata nel palazzo della Regione Toscana in piazza Duomo a Firenze per richiedere l’immediata convocazione del tavolo, che ormai aspettiamo da quasi un mese. Le parole sono una cosa, i fatti un altra. E i fatti stanno a zero. Le annunciate aperture dell’azienda per l’applicazione del Ccnl Logistica devono essere verificate ad un tavolo. Restano inoltre 25 licenziamenti. La vertenza è tutt’altro che risolta. I lavoratori hanno passato tutto agosto davanti ai cancelli. La Regione Toscana batta un colpo e convochi le aziende al tavolo.