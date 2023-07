Mondo Convenienza, la maggioranza “applaude” sindaco e giunta: “Adesso si attivi al più presto il tavolo nazionale richiesto”

CAMPI BISENZIO – Apprezzamento per il lavoro svolto dal sindaco Andrea Tagliaferri e dalla sua giunta per la vertenza Mondo Convenienza: è quello espresso, in una nota congiunta, da parte delle quattro liste che formano la maggioranza in consiglio comunale (SI campi a sinistra, Sì parco No aeroporto – inceneritore, FareCittà e Movimento 5 Stelle). […]

CAMPI BISENZIO – Apprezzamento per il lavoro svolto dal sindaco Andrea Tagliaferri e dalla sua giunta per la vertenza Mondo Convenienza: è quello espresso, in una nota congiunta, da parte delle quattro liste che formano la maggioranza in consiglio comunale (SI campi a sinistra, Sì parco No aeroporto – inceneritore, FareCittà e Movimento 5 Stelle). “L’impegno profuso dal sindaco, dall’assessore Ballerini e dalla giunta sulla questione Mondo Convenienza, nonostante l’assedio sotto il Comune, – spiegano – ha portato a riaprire il tavolo di crisi in Regione Toscana, che si è tenuto ieri pomeriggio. Dove erano tutti presenti a parte i rappresentanti della stessa azienda e della Rl2: il consigliere al lavoro e alle crisi aziendali del presidente Giani, Valerio Fabiani, il Comune di Campi Bisenzio, Si Cobas, Cgil Firenze, Filcams Cgil Firenze, Filt Cgil Firenze, Rsu Contacta Campi Bisenzio e Rsa Rl2. Oltre a essere una inaccettabile mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni e dei rappresentanti dei lavoratori, è stata anche un’ulteriore occasione persa per affrontare la situazione dei lavoratori, che chiedono “soltanto” l’applicazione del contratto nazionale e delle norme sulla sicurezza sul posto di lavoro. È ormai chiaro, visto quello che sta succedendo anche in altri magazzini di Mondo Convenienza, da Bologna a Settimo Torinese, che il problema non è più di livello locale ma nazionale. È quindi auspicabile che il tavolo di crisi nazionale con la partecipazione dei Ministeri del lavoro, delle imprese e dell’interno chiesto dalla Regione Toscana venga attivato al più presto”.