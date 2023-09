Mondo Convenienza, lo sgombero al presidio di via Gattinella è “parziale”. Il sindaco Tagliaferri: “Ottenuta una risoluzione pacifica”

CAMPI BISENZIO – “Dopo sei ore di trattativa, si è arrivati a una soluzione pacifica per lo sgombero dei lavoratori di Rl.2 visto il possibile inasprirsi della situazione di scontro fra i manifestanti e le forze dell’ordine”: lo dice, in una nota, l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio, presente questa mattina allo “sgombero” del presidio di via Gattinella da parte delle forze dell’ordine con il sindaco Andrea Tagliaferri, il vice-sindaco Federica Petti e l’assessore al sociale Lorenzo Ballerini. E’ iniziato tutto intorno alle 7 e subito dopo pranzo sono arrivate le loro prime reazioni “Siamo soddisfatti della risoluzione pacifica ottenuta, – ha detto il sindaco Tagliaferri – ringraziamo il consigliere Valerio Fabiani e la Regione Toscana con il quale siamo riusciti in un primo momento a congelare lo sgombero fino ad arrivare a uno sgombero parziale così da poter mantenere il presidio visto che la vertenza è ancora aperta. I lavoratori hanno accettato di liberare dalla loro presenza i cancelli in modo da permettere l’ingresso dei soli veicoli privati. Ringraziamo le forze dell’ordine che hanno permesso che tutto si svolgesse in sicurezza e per la collaborazione istituzionale. Si ricorda che l’unica soluzione a questa vicenda non potrà che essere presso il tavolo nazione per il 15 settembre”. “Crediamo che questa vertenza si debba risolvere ai tavoli sindacali e non con le forze dell’ordine, – ha spiegato Elena Aiazzi, responsabile Cgil della Piana arrivata questa mattina in via Gattinella – l’iniziativa da parte di chi aveva deciso lo sgombero oggi rischiava di mettere in discussione il percorso sindacale. Il presidio si sposta di qualche passo in modo da consentire ai privati di ritirare la merce”.