Mondo Convenienza, Si Cobas: “Il contratto logistica è la vittoria dello sciopero”

CAMPI BISENZIO – “È ufficiale. Dal 1 marzo in tutti gli appalti Mondo Convenienza verrà applicato il CCNL Logistica. È la vittoria di chi per 161 giorni e 162 notti ha scioperato e presidiato i cancelli di Campi Bisenzio, di chi si è unito a loro nelle altre città, di un territorio che ha abbracciato e sostenuto la loro battaglia. La lotta paga”: a dirlo sono Sarah Caudiero e Luca Toscano per il Si Cobas Coordinamento Firenze-Prato. “A volte, come in questo caso, – aggiungono – si è trattato di “fare l’impossibile”, dimostrando che impossibile non è. Lo sciopero iniziato il 31 maggio a Campi Bisenzio da un pugno di operai è riuscito a piegare il gigante del mobile, conquistando il giusto contratto e una vita migliore per più di 5.000 operai della filiera. Non esistono battaglie perse. Esistono battaglie difficili. E al giorno d’oggi sono la maggioranza. E sono quelle per cui vale più la pena combattere, quelle per cui il sindacato ha più senso di esistere. Anche se fare sindacato in queste battaglie vuol dire dormire nelle tende davanti a un magazzino, a costo di trasferire gli uffici del sindacato in un’aiuola di una zona industriale. I 161 giorni di Mondo Convenienza ci dimostrano che è possibile vincere anche quelle. Per noi non è il punto di fine ma un nuovo inizio. Vigileremo sull’applicazione integrale del contratto, affinché non ci siano deroghe o sconti all’azienda”.