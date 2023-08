Mondo Convenienza. Si Cobas “L’azienda ha provato a svuotare il magazzino di Campi Bisenzio”

CAMPI BISENZIO – “Negli scorsi giorni l’azienda ha provato a svuotare il magazzino di Campi Bisenzio e a spostare i volumi e le merci verso il deposito di Pisa. Operazione bloccata dal presidio permanente dei lavoratori. La lotta corre più veloce dei giochini dell’azienda. Oggi sciopero e picchetti ai cancelli del deposito Mondo Convenienza di Pisa dove sono stati spostati volumi e lavoratori. Se l’azienda delocalizza la merce i lavoratori delocalizzano lo sciopero”. Lo afferma, in una nota, Si Cobas, replicando in questo modo a quanto affermato ieri da Rl2 srl.

“Rl2 parla di “vivere civile” dopo avere licenziato i lavoratori a mezzo stampa, – prosegue la nota – prima o poi l’azienda dovrà capirlo: questa vertenza si può risolvere solo con il riconoscimento ai lavoratori di tutti i diritti stabiliti da leggi e contratto nazionale. Chiediamo la riconvocazione urgente del tavolo regionale. L’azienda millanta aperture ma che in realtà non si sono mai concretizzate in nessuna trattativa. L’ultimo tavolo di confronto in Regione Toscana è stato disertato sia dalla Rl2 che da Mondo Convenienza e si è concluso con una presa di posizione congiunta di Regione, Comune di Campi, Si Cobas e Cgil in cui chiaramente si richiede la reintegra, l’applicazione regolare della trasferta (giornaliera), l’applicazione del marca tempo e l’eliminazione del Regolamento aziendale e quindi l’applicazione del Ccnl. Da Pisa oggi inizia il tour di “Mondo Convergenza”, campagna che sta unendo lavoratori del colosso dell’arredamento alle altre vertenze, a cittadine e cittadini, associazioni, studenti e studentesse. Dentro e oltre Firenze. La lotta non va in ferie. La lotta entra dentro le ferie. Stasera saremo a Marina di Pisa, in piazza delle Baleari, insieme alle rete locale di solidali per un iniziativa di informazione sulla vertenza diventata ormai simbolo della lotta al lavoro povero, al sistema malato degli appalti e al caporalato”.