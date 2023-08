Mondo Convenienza, siglato l’accordo nazionale. La soddisfazione dei sindacati: “Un risultato importante”

CAMPI BISENZIO – E’ una nota, quella arrivata nel tardo pomeriggio, che comprende le parole dell Filcams Cgil nazionale e quelle di Cgil, Filcams e Filt Firenze. Parole che vanno in un’unica direzione: “Si è conclusa positivamente la vertenza dei lavoratori degli appalti in particolare del trasporto e montaggio, all’interno dell’azienda Iris Mobili/Mondo Convenienza. Con la sottoscrizione del verbale di intesa, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs unitamente alla direzione aziendale, hanno concordato un percorso che comporta nuove e migliori condizioni di lavoro per chi opera negli appalti. Gli interventi in atto non dovranno portare variazioni in diminuzione del numero degli addetti impiegati nei servizi. Per il mese di settembre, è stato concordato un incontro tra le parti, per verificare lo stato degli impegni presi ma, soprattutto, proseguire il confronto sulle problematiche delle lavoratrici e dei lavoratori del Retail, auspicando un nuovo e più proficuo sistema di relazioni sindacali”, questo quanto dichiarato dalla Filcams Cgil nazionale.

“Questa intesa – hanno aggiunto le sigle sindacali fiorentine – è un risultato importante, rivendichiamo l’aver contribuito in modo così determinante alla costruzione del percorso di contrattazione nazionale. Lo abbiamo fatto attraverso la nostra azione negoziale e di mobilitazione che abbiamo esercitato al tavolo di crisi in Regione Toscana prima e al presidio presso la prefettura di Firenze poi. Riteniamo che questo accordo possa risolvere al più presto tutti contenziosi a livello locale, attendiamo anche l’esito del lavoro dell’ispettorato a cui abbiamo fatto le segnalazioni”.