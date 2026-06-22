Monte Morello, il territorio e la biodiversità: il dossier degli alunni della Balducci con il CAI

SESTO FIORENTINO – È diventato un dossier illustrato di 30 pagine sulla storia del territorio di Monte Morello, curato dagli alunni della primaria Balducci. Il dossier arriva al termine di un percorso scolastico dedicato alla natura, al territorio e alla biodiversità. Nelle pagine dell’elaborato trovano spazio disegni, racconti e approfondimenti dedicati agli alberi e agli animali di Monte Morello, alla storia del Club Alpino Italiano, alla segnaletica escursionistica e alla figura di Giuseppe Pescetti, protagonista della grande opera di rimboschimento che ha restituito il bosco a un monte che oltre un secolo fa ne era quasi privo. Il lavoro è il risultato di un percorso didattico sviluppato durante l’anno scolastico dalle insegnanti Tiziana Mola, Alice Cinnirella e Silvia Tufano, che hanno accompagnato i bambini alla scoperta dell’ambiente naturale e delle caratteristiche del territorio. Nel corso dell’anno la classe ha svolto attività di ricerca e approfondimento e partecipato a diverse uscite didattiche, tra cui una visita a Monte Morello.

Giunte alla conclusione del progetto, e venute a conoscenza dell’iniziativa realizzata nei mesi precedenti dal CAI di Sesto Fiorentino e dall’associazione La Racchetta con altre classi della scuola Balducci, le insegnanti hanno invitato in classe Stefano Rolle, volontario del CAI e della Racchetta, per un incontro dedicato alla storia di Monte Morello, ai sentieri, alla segnaletica escursionistica, agli animali che popolano il bosco e alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi. Da quell’incontro sono nati ulteriori spunti che i bambini hanno inserito nel dossier, integrandoli con il lavoro svolto durante l’anno. “Mi ha colpito – commenta Stefano Rolle – vedere come i bambini abbiano saputo integrare quanto raccontato, durante l’incontro, con il lavoro svolto insieme alle loro insegnanti. Nel dossier hanno trovato spazio temi molto diversi, dalla fauna di Monte Morello alla storia del rimboschimento, dalla sentieristica alle attività di prevenzione degli incendi. Il risultato è un elaborato ricco di curiosità, osservazioni e disegni che dimostra quanto sia importante aiutare i più giovani a conoscere e rispettare il territorio in cui vivono”. L’esperienza conferma come la collaborazione tra scuola e associazionismo possa contribuire ad avvicinare le nuove generazioni alla conoscenza dell’ambiente e alla valorizzazione del patrimonio naturale locale, trasformando la curiosità dei bambini in una concreta occasione di crescita e di scoperta.