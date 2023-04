Montelatici e Nives: “Circonvallazione Ovest di Campi, finanziamento a rischio?”

CAMPI BISENZIO – “A che punto è il procedimento amministrativo che dovrà portare alla pubblicazione del bando di gara per la realizzazione della circonvallazione ovest di Campi Bisenzio? Rischiamo di perdere il contributo messo a disposizione dalla Regione Toscana per realizzare l’opera?”: questo, in estrema sintesi, il contenuto di un quesito che Antonio Montelatici, candidato sindaco della civica […]

CAMPI BISENZIO – “A che punto è il procedimento amministrativo che dovrà portare alla pubblicazione del bando di gara per la realizzazione della circonvallazione ovest di Campi Bisenzio? Rischiamo di perdere il contributo messo a disposizione dalla Regione Toscana per realizzare l’opera?”: questo, in estrema sintesi, il contenuto di un quesito che Antonio Montelatici, candidato sindaco della civica Campi Domani e di Fratelli d’Italia, assieme all’architetto Mariella Nives, candidata al consiglio comunale nella lista Campi Domani, depositeranno lunedì mattina all’attenzione del Commissario straordinario del Comune di Campi Bisenzio, dottoressa Grazia La Fauci.

“Si tratta di un’opera di vitale importanza per il territorio di Campi – dicono Antonio Montelatici e Nives – una strada che cittadini e imprese attendono da decenni e che alleggerirebbe il traffico e le code costantemente presenti sulla via Barberinese. Da sempre consideriamo fondamentale la realizzazione di una viabilità parallela che ricongiunga la rotatoria della circonvallazione sud con quella della bretellina di Capalle e per questo chiediamo al Commissario straordinario del Comune che venga fatta chiarezza. Ci risulta infatti che sia a rischio, se non addirittura andato perso, un importante contributo che avrebbe dovuto finanziare la realizzazione dell’opera, il cui costo si aggira sui 6-7 milioni di euro. Il contributo pubblico dato dalla Regione Toscana, su risorse FSC (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), dovrebbe ammontare a 5 milioni di euro, mentre le restanti risorse provengono dal bilancio del Comune”.

“Se il finanziamento regionale fosse adesso a rischio – concludono Montelatici e Nives – la realizzazione dell’opera sarebbe ben più complicata, mentre è fondamentale procedere speditamente al completamento dell’anello delle circonvallazioni di Campi, facendo partire quanto prima i lavori di realizzazione dei due tratti mancanti: la circonvallazione ovest, di cui chiediamo urgentemente notizie, nonché la circonvallazione est, dal ponte di Maccione alla rotonda di viale Liberto Roti”.