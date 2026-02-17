Montemurlo: al via i lavori di riparazione della scalinata tra via Carducci e piazza della Repubblica

MONTEMURLO – Sono iniziati questa mattina i lavori di riparazione della scalinata pedonale che collega via Carducci con piazza della Repubblica e il nuovo parco urbano di Montemurlo. L’intervento si è reso necessario a seguito del singolare incidente avvenuto a maggio scorso, quando un’auto, imboccando erroneamente il viale pedonale, aveva tentato di percorrere i gradini, causando ingenti danni strutturali alla pietra. Responsabile del danno un uomo pratese di 86 anni che con la sua Dacia Sandero era entrato in piazza Donatori di sangue, aveva imboccato il vialetto pedonale che consente l’accesso ai disabili in piazza della Repubblica ed era uscito su via Carducci, percorrendo l’intera scalinata in pietra. Numerosi gli scalini in pietra serena che avevano riportato danni e scheggiature. Il Comune ha quindi provveduto a rilevare i danni causati dall’automobilista disorientato ed ha ordinato i gradini danneggiati che stamattina sono stati ricollocati al loro posto. L’uomo, responsabile del danneggiamento, si era poi reso conto dell’accaduto ed aveva ammesso le proprie responsabilità al Comando della polizia locale di via Toscanini. “Siamo contenti di poter ripristinare la piena sicurezza e percorribilità della scalinata pedonale che era stata danneggiata in più punti dal passaggio dell’autovettura – dice il sindaco Simone Calamai, che stamattina ha fatto un sopralluogo insieme al vice sindaco, Alberto Vignoli – Il parco urbano è sempre frequentato da tantissime persone ed è importante garantire sicurezza e decoro”.