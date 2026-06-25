Montemurlo. Comune e Carabinieri insieme contro le truffe

MONTEMURLO – Accendere i riflettori sul fenomeno delle truffe, fornire strumenti concreti per riconoscerle e difendersi, e rafforzare quel patto di vicinanza tra istituzioni e cittadini che è alla base della sicurezza di una comunità. Con questi obiettivi il Comune di Montemurlo, in stretta sinergia con la polizia locale e la Tenenza dei carabinieri, promuove un ciclo di incontri informativi. Sebbene […]



MONTEMURLO – Accendere i riflettori sul fenomeno delle truffe, fornire strumenti concreti per riconoscerle e difendersi, e rafforzare quel patto di vicinanza tra istituzioni e cittadini che è alla base della sicurezza di una comunità. Con questi obiettivi il Comune di Montemurlo, in stretta sinergia con la polizia locale e la Tenenza dei carabinieri, promuove un ciclo di incontri informativi. Sebbene i destinatari principali dell’iniziativa siano le persone anziane e le fasce più vulnerabili della popolazione gli incontri sono di forte interesse per l’intera cittadinanza. Durante le serate, gli ufficiali dei Carabinieri, con il supporto della polizia locale, illustreranno i modus operandi più comuni utilizzati dai malviventi e risponderanno alle domande del pubblico, dispensando consigli pratici su come comportarsi in situazioni di dubbio o potenziale pericolo. Per garantire la massima partecipazione e capillarità, il calendario degli incontri toccherà i tre principali centri del territorio comunale, sempre con inizio alle 21. Il primo appuntamento è previsto a Montemurlo Centro ed è fissato per martedì 30 giugno all’auditorium del Centro Giovani “David Sassoli” (piazza Don Milani, 3). Il secondo incontro si sposterà nella frazione di Oste, nella Saletta parrocchiale della Chiesa di piazza Amendola lunedì 6 luglio. Infine, l’ultimo appuntamento del ciclo è in programma a Bagnolo, nei locali della Chiesa di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi giovedì 23 luglio.

“Insieme alla locale Tenenza dei carabinieri, e in particolare grazie alla collaborazione con il capitano Mundo, abbiamo promosso un ciclo di tre incontri pubblici per sensibilizzare e informare i nostri cittadini su un fenomeno odioso e molto diffuso come quello delle truffe. – spiega il sindaco Simone Calamai – Si tratta di raggiri che oggi avvengono non solo di persona, ma sempre più spesso attraverso l’uso delle nuove tecnologie, mettendo a rischio la serenità e i beni dei nostri residenti, a partire dalle fasce più vulnerabili”. Durante questi appuntamenti verranno forniti consigli pratici e buone regole di comportamento per imparare a riconoscere i tranelli ed evitare di cadere in errore.