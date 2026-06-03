Montemurlo. La Polizia Locale sventa un tentativo di furto in una abitazione

MONTEMURLO – Sventato un tentativo di furto in un’abitazione della zona di via Pier della Francesca a Bagnolo dalla Polizia locale. Il fatto è avvenuto sabato scorso, quando, intorno alle ore 18, alcuni malviventi hanno tentato di introdursi all’interno di una proprietà privata, nonostante la presenza dei sistemi di allarme e di un cane da […]



MONTEMURLO – Sventato un tentativo di furto in un’abitazione della zona di via Pier della Francesca a Bagnolo dalla Polizia locale. Il fatto è avvenuto sabato scorso, quando, intorno alle ore 18, alcuni malviventi hanno tentato di introdursi all’interno di una proprietà privata, nonostante la presenza dei sistemi di allarme e di un cane da guardia. I proprietari in quel momento erano assenti, ma l’immediato allertamento delle forze dell’ordine da parte di alcuni vicini di casa, insospettiti da movimenti insoliti, ha fatto scattare le procedure d’emergenza. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia locale di Montemurlo, poi supportate dai carabinieri. La rapidità dell’intervento e la competenza degli agenti della polizia locale hanno costretto i malintenzionati alla fuga, impedendo che il furto venisse portato a compimento e garantendo l’incolumità dei residenti. “L’episodio dimostra l’importanza fondamentale di un presidio del territorio forte, costante e reattivo – dice l’assessore alla polizia locale, Giuseppe Forastiero – Desidero esprimere un plauso ai nostri agenti della polizia locale, nonché ai carabinieri, per la celerità dimostrate. Un servizio prezioso e quotidiano a tutela della nostra comunità. Questo intervento conferma che Montemurlo è un territorio presidiato, dove la sinergia tra forze dell’ordine e la collaborazione attiva dei cittadini costituiscono un argine efficace contro la microcriminalità”.

La comandante della polizia locale, Enrica Cappelli coglie l’occasione per ricordare ai residenti l’importanza di segnalare tempestivamente al numero di emergenza qualsiasi movimento o situazione sospetta, al fine di permettere interventi sempre più rapidi ed efficaci: “Quando si assiste ad un illecito è sempre bene avvertire subito le forze dell’ordine o la polizia locale. Questo ci consente di intervenire con rapidità e di bloccare eventuali malintenzionati o i trasgressori delle regole della corretta convivenza civica al momento della commissione del fatto o reato”. Gli agenti del Comando di via Toscanini, intervenuti per sventare il furto in abitazione, hanno poi controllato tutta la casa, compresi armadi, soffitte e cantine, per scongiurare che qualche malvivente si fosse nascosto per portare a termine il colpo una volta che le acque si fossero calmate.