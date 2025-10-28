Montemurlo: studenti Usa in visita allo showroom Trafi Creatività Tessile

MONTEMURLO – Lo showroom di Trafi Creatività Tessile è stato al centro di una visita da parte degli studenti del Fashion Institute of Technology di New York. Parliamo di un college con sede a Manhattan, fondato nel 1944, che si concentra su arte, affari, design, comunicazione di massa e tecnologia connessa al settore della moda. Alcuni studenti per un anno vengono a studiare fashion design a Firenze, e nell’ambito del percorso di studi anche quest’anno sono tornati a visitare l’attività dell’azienda montemurlese, guidata dai soci Fabio Giusti, Daniele Luconi e Nicolò Coffaro, specializzata in tintura e trattamenti speciali su tutti i materiali tessili: filati, tessuti e capi. “Durante la visita c’è stata un’introduzione alle lavorazioni di Trafi, alla storia aziendale e alle tecniche di tintura – spiega Fabio Giusti -. Poi c’è stato un focus sulla creatività e su come dall’idea si possa arrivare al prodotto finito. Un cammino che vede tutta la centralità del dialogo fra azienda e designer, che così immette sul mercato prodotti nuovi. I ragazzi hanno anche sperimentato la tecnica dell’agugliatura”. Nella loro esperienza italiana, gli studenti del Fashion Institute of Technology di New York ripercorrono tutta la filiera tessile, acquisendo le competenze necessarie per potersi muovere in questo mondo. Agli studenti universitari è stata mostrata e raccontata anche ‘La Notte Stellata’, la rivisitazione in chiave tessile del capolavoro di Vincent van Gogh, diventata un’istallazione permanente all’interno dello showroom del Victory Cafèmuseo.