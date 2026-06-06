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Mostra di disegni e pirografia di Buonavita alla Sala San Sebastiano

SESTO FIORENTINO – Inaugurazione oggi 6 giugno alle 16 alla Sala espositiva San Sebastiano di piazza della Chiesa della mostra di disegno e pirografia di Alessio Buonavita. La mostra resterà aperta fino al 14 giugno dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.

SESTO FIORENTINO – Inaugurazione oggi 6 giugno alle 16 alla Sala espositiva San Sebastiano di piazza della Chiesa della mostra di disegno e pirografia di Alessio Buonavita. La mostra resterà aperta fino al 14 giugno dalle 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.