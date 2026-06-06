Mostra di disegni e pirografia di Buonavita alla Sala San Sebastiano

CAMPI BISENZIO – Andrea e Linda sono una coppia nella vita e colleghi nel lavoro. Quel lavoro, come agenti della Polizia locale di campi Bisenzio, che nei giorni scorsi li ha portati, con prontezza e rapidità di azione, a sventare un furto mentre, in borghese perché liberi dal servizio, erano intenti a fare la spesa […]
SESTO FIORENTINO – Non ha perso tempo il sindaco Damiano Sforzi e dopo una settimana dalle elezioni amministrative che lo hanno portato alla guida della città, ha presentato la giunta comunale. “Credo sia tra le prime giunte della Toscana a essere presentata, se non la prima è una delle prime – dice il sindaco Sforzi – […]
PRATO – Come ogni inizio del mese, torna l’appuntamento con “Estra Notizie” e con tutte le novità del gruppo sintetizzate in sessanta secondi. A giugno ecco quindi la dichiarazione di sostenibilità 2025 che riguarda tutte le società del gruppo, il progetto educativo “Missione Eco-Green” che ha coinvolto studenti in tutta Italia e i risultati del […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]