Mozione di Tagliaferri: la Città Metropolitana a favore dei boschi terapeutici nel Servizio Sanitario Nazionale

FIRENZE – La Città Metropolitana di Firenze sostiene l’integrazione dei boschi terapeutici e della terapia forestale nei percorsi del Servizio Sanitario Nazionale. Su iniziativa infatti del consigliere Andrea Tagliaferri, capogruppo della lista Territori Beni Comuni, è stata presentata una mozione per esprimere il sostegno della Città Metropolitana di Firenze alla proposta di emendamento al DDL A.S. numero 287, attualmente all’esame del Senato, finalizzata all’integrazione dei boschi terapeutici e delle attività di terapia forestale nei percorsi del Servizio Sanitario Nazionale.

La proposta si fonda sulle più recenti evidenze scientifiche che riconoscono agli ambienti forestali un ruolo importante nella promozione del benessere psicofisico, nella riduzione dello stress e nel supporto ai percorsi di prevenzione e riabilitazione. La terapia forestale, infatti, si configura come un intervento strutturato e monitorato, distinto dalla semplice fruizione ricreativa delle aree boschive. “La salute delle persone e la tutela dell’ambiente possono procedere insieme, – dice Tagliaferri – il nostro territorio dispone di un patrimonio forestale di grande valore che, nel rispetto delle competenze sanitarie nazionali e regionali, può contribuire a promuovere nuovi modelli di prevenzione e benessere basati su solide evidenze scientifiche”. La mozione impegna la Città Metropolitana a sostenere l’iniziativa presso le istituzioni competenti, a partire dal Senato, dalla Regione Toscana e da Anci Toscana, favorendo ogni utile confronto istituzionale volto alla valorizzazione delle pratiche di terapia forestale e dei percorsi innovativi di prevenzione sanitaria.

Con questa iniziativa la Città Metropolitana di Firenze intende contribuire al dibattito nazionale su strumenti innovativi di promozione della salute, valorizzando al contempo il patrimonio ambientale e forestale del territorio come risorsa per il benessere delle comunità. “Sottoscrivo questa mozione – afferma il capogruppo Pd e consigliere delegato alla promozione della salute Nicola Armentano – perché ci muoviamo nello stesso perimetro di intenti e anticipa di fatto un progetto, a cui stiamo lavorando con il sindaco di Scandicci, Claudia Sereni, a cui teniamo molto e che si basa proprio sulla necessità di attenzionare la popolazione sul proprio benessere psico fisico mettendo in campo tutte le strategie che sanità e mondo sportivo offrono e che vedrà nello splendido scenario del Parco di Pratolino esponenti qualificati quali medici, laureati in scienze motorie e botanici confrontarsi sul tema del benessere psico-fisico in ogni sua sfaccettatura”.

Plauso a Tagliaferri da parte del consigliere Enrico Marchi, capogruppo di Territori al centro, per avere posto, con la mozione, “l’attenzione sul valore terapeutico della forestazione sulla popolazione, riteniamo fortunati perché il territorio della città metropolitana e penso al complesso Giogo Casaglia, Rincine, Monte Morello e Vallombrosa, si presta a questo obiettivo coniugando nel bosco luogo di benessere e aiuto psicofisico”. “Il gruppo Centro Centrodestra e Civici per il Cambiamento esprime parere favorevole alla mozione – conclude il capogruppo Alessandro Scipioni – perché questa proposta si inserisce in un percorso istituzionale virtuoso a sostegno di un disegno di legge attualmente in Senato e che punta ad introdurre l’esercizio fisico come strumento strutturato di prevenzione e terapia al nostro servizio sanitario nazionale. Investire sulla prevenzione e in particolare sul supporto psicologico alla riduzione dello stress rappresenta un approccio moderno pragmatico e di lungimiranza che va nella direzione dell’alleggerimento dei costi legati alla sanità pubblica nazionale”