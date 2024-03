Muro pericolante, transennato tratto di via Giusti

CALENZANO – Transennato oggi il marciapiede in via Giusti dal civico 37 a 41, lato ex banca, a causa delle condizioni di un muro privato considerato a rischio. I pedoni dovranno utilizzare il marciapiede sul lato opposto. L’amministrazione comunale, a seguito di segnalazioni di alcuni cittadini, aveva intimato ai proprietari di verificare le condizioni di […]

CALENZANO – Transennato oggi il marciapiede in via Giusti dal civico 37 a 41, lato ex banca, a causa delle condizioni di un muro privato considerato a rischio. I pedoni dovranno utilizzare il marciapiede sul lato opposto. L’amministrazione comunale, a seguito di segnalazioni di alcuni cittadini, aveva intimato ai proprietari di verificare le condizioni di staticità del tratto. I tecnici incaricati dalla proprietà hanno comunicato all’ente l’effettiva condizione di instabilità e pericolosità, pertanto il sindaco ha firmato oggi un’ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza del muro e la contestuale chiusura al transito pedonale del marciapiede sottostante. In accordo con Autolinee Toscane la fermata dell’autobus “Municipio Calenzano” è stata spostata più avanti, all’altezza del civico 29.