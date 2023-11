Museo archeologico di Gonfienti: novembre è un mese ricco di appuntamenti

CAMPI BISENZIO – Laboratori, visite, eventi: novembre è un mese ricco di appuntamenti per il Museo archeologico di Gonfienti. Si comincia il 5 in concomitanza con la “Domenica metropolitana” (ingresso gratuito) mentre sabato 11 alle 10.30 è fissata una nuova opportunità per visitare gli scavi di Gonfienti o, in caso di maltempo, il mulino (obbligatorio […]

CAMPI BISENZIO – Laboratori, visite, eventi: novembre è un mese ricco di appuntamenti per il Museo archeologico di Gonfienti. Si comincia il 5 in concomitanza con la “Domenica metropolitana” (ingresso gratuito) mentre sabato 11 alle 10.30 è fissata una nuova opportunità per visitare gli scavi di Gonfienti o, in caso di maltempo, il mulino (obbligatorio l’acquisto del biglietto entro le 13 del 10 novembre). Si prosegue il 19 alle 16 con un laboratorio sugli etruschi per i più piccoli mentre il 23, sempre alle 16, in occasione della “Giornata per l’eliminazione delle violenza sulle donne”, si svolgerà una conferenza sul ruolo della donna dell’antichità classica e dell’arte. Il 26 visita con l’archeologa per un focus su Gonfienti in età romana. Il 30 novembre, infine, per la Festa della Toscana, un incontro per chi vuole ascoltare o raccontare la Rocca Strozzi, sede del museo, e gli anni in cui era abitata (ingresso gratuito fino a esaurimento posti). Info: 0558959701 – info@museogonfienti.it – www.museogonfienti.it

Entrando nello specifico dei vari appuntamenti, il 5 novembre, in concomitanza con la “Domenica metropolitana”, l’ingresso al museo è gratuito. Sabato 11 novembre sabato, a partire dalle 10.30, visita all’area di scavo di Gonfienti (massimo 30 persone), previo acquisto del biglietto presso il museo entro le 13 del 10 novembre o sul circuito ticketone.it, costo euro 5 a partecipante. Il biglietto non è rimborsabile, in caso di maltempo la visita sarà al Mulino di Gonfienti. Il ritrovo è fissato 30 minuti prima dell’inizio della visita con l’attestazione di pagamento presso il parcheggio adiacente al Mulino, via di Gonfienti 4. L’area di scavo si raggiunge a piedi in circa 20 minuti. Indossare scarpe adatte a un terreno di campagna. Domenica 19 novembre alle 16, in occasione della “Giornata mondiale per i diritti del bambini”, laboratorio per bambini da 5 a 11 anni: “Bracciali, pendagli e collane: costruisci il tuo gioiello etrusco”. Prenotazioni entro le 13 del venerdì precedente, costo euro 5 a bambino, primo adulto accompagnatore gratuito. Giovedì 23 novembre alle 16, questa volta per la “Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne”, “La storia di 3 donne forti e resilienti dall’antichità classica all’arte moderna e contemporanea raccontate da altrettante donne”, ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Domenica 26 novembre alle 16 “Al museo con l’archeologa”, visita delle sezioni del museo con focus su Gonfienti in età romana. Prenotazioni entro le 13 del venerdì precedente, costo euro 5 a partecipante oltre a biglietto di ingresso. Giovedì 30 novembre, infine, alle 16, Festa della Toscana, “Storie all’ombra della Rocca”, racconti e aneddoti nei ricordi dei campigiani, ingresso gratuito fino a esaurimento posti.