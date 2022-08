Museo del Figurino: al via i campi settembrini

CALENZANO — Una grande novità prende avvio con agosto per il Museo del Figurino Storico di Calenzano, partecipando all’iniziativa promossa dalla Regione Toscana per la rete di EduMusei, di cui il MuFiS fa parte, in collaborazione con UniccopFI e Coop Tirreno vengono organizzati per la prima volta campi settembrini dal 29 agosto al 9 settembre dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30 per minori dai 6 ai 10 anni.

Due settimane per scoprire con attività all’aperto, giochi e laboratori il borgo medievale con il castello, il museo, la storia e la natura. Divertimento e cultura possono viaggiare a braccetto dando un contributo alla cittadinanza. E’ infatti questo progetto un desiderio di far sentire il museo più vicino alla società in cui sorge e insiste, un compagno di crescita per le nuove generazioni e non solo, cercare di far diventare il MuFiS un centro di aggregazione sociale e di ritrovo è il sogno di questa direzione.

Il Museo inizia con questo progetto con posti limitati, minimo 15 iscrizioni settimanali per l’attivazione del campo e la possibilità di iscrizione giornaliera al raggiungimento del limite minimo previsto, fino ad un massimo di 20 iscrizioni settimanali.

Per info e costi contattare la direzione museale via mail a direzionemuseo@atccalenzano.it