Museo del Tessuto e Beste celebrano l’eredità tessile di Sergio Carpini

PRATO – Il Museo del Tessuto di Prato sarà il palcoscenico di un evento straordinario martedì 26 marzo, in cui Beste, azienda che realizza tessuti e capi, si unirà al Museo per esplorare l’archivio tessile di Carpini e creare reinterpretazioni contemporanee di straordinaria bellezza. Ospite d’eccezione Edoardo Nesi, con un ricordo dedicato al grande imprenditore Sergio Carpini. Terminata la lunga e fruttuosa attività professionale, Sergio Carpini, imprenditore tessile di riferimento del distretto pratese, nell’anno 2004 decise di donare al Museo del Tessuto appena trasferitosi nella ex fabbrica tessile Campolmi, il prezioso archivio dell’azienda di cui era titolare, composto da oltre 180 libri campionari e documenti vari. Da quel momento, il Museo del Tessuto lo conserva nei suoi depositi e ne ha fatto negli anni oggetto di alcuni interventi di manutenzione e restauro, digitalizzando una selezione di campioni e mettendolo a disposizione per la consultazione.

Nel 2023 l’azienda Beste, avendo rilevato il marchio Carpini già dal 2021, ha chiesto la disponibilità di consultare l’archivio conservato presso il Museo, in modo da trarne libera ispirazione per lo sviluppo di nuove collezioni; ne è nato un innovativo progetto di collaborazione, che sottolinea ancora una volta l’importanza di conservare gli archivi aziendali del territorio come preziose fonti di ispirazione e ribadisce la vocazione strategica del Museo per la conservazione della memoria storica, mettendola a disposizione delle aziende del distretto, con particolare riferimento alle aziende sostenitrici aderenti ai Textile Lovers.

Il 26 marzo un evento restituisce al pubblico questa virtuosa sinergia tra l’istituzione culturale e

l’azienda, che mette in collegamento il passato, con il presente e il futuro del distretto. La collezione, ispirata all’archivio tessile di Carpini, è stata di recente presentata in anteprima assoluta alla fiera Ideabiella di Milano Unica. Una rivisitazione da parte di Marco Burroni disegnatore della collezione Carpini – acquisita nel 2021 da Beste – che ha reinterpretato in chiave contemporanea rivisitando le caratteristiche della lana pettinata