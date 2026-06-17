Musica e solidarietà. L’Orchestra Sarabanda ospite della cooperativa Cui a Prato



SESTO FIORENTINO – Una giornata dedicata alla musica, all’inclusione e alla condivisione. La Cooperativa Cui ha ospitato nei propri spazi di Prato om via Reggiana il 13 giugno, l’Orchestra Sarabanda 2014 APS di Sesto Fiorentino, protagonista di un’iniziativa che ha coinvolto ragazzi, operatori e musicisti. L’orchestra, nata da un progetto musicale avviato nel 2014 nelle scuole medie di Sesto Fiorentino e successivamente costituitasi in associazione culturale musicale, rappresenta una realtà particolare nel panorama toscano. Al suo interno convivono infatti musicisti adulti, professionisti o appassionati con esperienza consolidata, e giovani che, terminato il percorso nelle scuole medie a indirizzo musicale, desiderano continuare a coltivare la passione per il proprio strumento. Un progetto che negli anni ha saputo trasformarsi in una vera e propria comunità musicale, impegnata nella diffusione della cultura e dell’educazione musicale tra le nuove generazioni. La giornata alla Cui è stata preparata con cura dai ragazzi della cooperativa assieme agli operatori, che durante la settimana precedente hanno realizzato strumenti a percussione da utilizzare durante l’esibizione finale. Il repertorio proposto dall’orchestra ha spaziato dalla musica classica a celebri colonne sonore cinematografiche. Particolarmente apprezzata l’esecuzione di My Heart Will Go On, il celebre brano interpretato da Celine Dion e colonna sonora del film Titanic. Tra i momenti più coinvolgenti anche l’esecuzione di “La porti un bacione a Firenze” durante la quale i ragazzi della cooperativa hanno accompagnato i musicisti con gli strumenti realizzati da loro stessi e si sono uniti al coro, trasformando il concerto in un’esperienza collettiva di partecipazione e condivisione. “È stata una bellissima giornata e una preziosa occasione per avvicinare i nostri ragazzi al mondo della musica – commenta la presidente della Cooperativa Cui, Rita Goldoni – la musica è un linguaggio universale che riesce a mettere tutti in connessione, superando differenze e barriere e che diventa uno strumento di incontro, dialogo e partecipazione”.