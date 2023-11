Nardella replica al ministro Musumeci: “Non è vero che siamo all’anno zero in materia di prevenzione”

CAMPI BISENZIO – “C’è tanto lavoro da fare, lo sappiamo, ma non è vero che la Toscana è all’anno zero in materia di prevenzione idraulica. Invito pertanto il ministro Musumeci a non fare polemiche, anche perché in questi giorni è piovuta molta più acqua di quanta ne sia caduta nel novembre del 1966 e l’Arno […]

CAMPI BISENZIO – “C’è tanto lavoro da fare, lo sappiamo, ma non è vero che la Toscana è all’anno zero in materia di prevenzione idraulica. Invito pertanto il ministro Musumeci a non fare polemiche, anche perché in questi giorni è piovuta molta più acqua di quanta ne sia caduta nel novembre del 1966 e l’Arno non ha raggiunto neanche la prima soglia di allarme. Non per caso, ma perché in questi anni sono state realizzate molte opere”: il sindaco della Città metropolitana, Dario Nardella, ha replicato così al ministro della Protezione civile che aveva parlato senza mezze misure del fatto che “in Italia la prevenzione sia all’anno zero”.