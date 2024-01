Nasce a Firenze la sezione provinciale dell’Ancri, l’Associazione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana

FIRENZE – E’ nata a Firenze la sezione provinciale dell’Associazione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, fondata, a livello nazionale, dieci anni fa nel 2014. L’Ancri, questo l’acronimo, raccoglie esclusivamente le persone insignite dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (Cavalieri, Ufficiali, Commendatori, Grandi Ufficiali e Cavalieri di Gran Croce) e ha l’obiettivo di salvaguardare l’insieme di comportamenti, principi e valori morali, per poter trasmettere alle giovani generazioni quei sentimenti di fedeltà alle istituzioni, rispetto per le leggi e amore per la patria, che da sempre animano tutti i membri di questa associazione.

L’assemblea costitutiva si è svolta in Palazzo Vecchio alla presenza del presidente nazionale Ancri Antonello De Oto, accompagnato dal responsabile Ancri dell’Emilia Romagna, Salvatore Giarrizzo, presieduta dal referente regionale Luigi Fontanella. E ha eletto all’unanimità presidente della sezione Ancri di Firenze Francesco Conforti (attuale presidente nazionale della ANSMeS, da sempre impegnato su vari fronti sociali e sportivi) e consiglieri Andrea Da Roit (vice-presidente), Marcello Marchioni, Gianni Taccetti, Alberto Taiti e Roberto Vasarri.

“In pochissimo tempo siamo riusciti a costituire la sezione di Firenze, – ha detto il neo presidente Conforti – ringrazio i soci fondatori ai quali sono sicuro a breve si aggiungeranno anche altri insigniti del prestigioso riconoscimenti che permetteranno alla nostra sezione di avere quel ruolo che una citta come Firenze merita. Nel programma abbiamo fra gli obiettivi quello di presentarci e farci conoscere alle Istituzioni e di organizzare attività e iniziative per divulgare i valori della Carta Costituzionale e i simboli della Repubblica (inno, bandiera) mettendo a disposizione dei giovani quelle esperienze in svariati campi sociale, culturale, sportivo umano e professionale per i quali siamo stati insigniti”.

“Sono lieto di dare il benvenuto a questa nuova sezione Ancri in una sede prestigiosa come Palazzo Vecchio, – ha aggiunto il presidente De Oto – mi complimento per essere riusciti in breve tempo a costituirla e faccio gli auguri di buon lavoro a tutti gli insigniti molti dei quali hanno lavorato nel Comune, in provincia, regione e nelle sedi istituzionali dimostrando le loro capacità umane e professionali. Sono sicuro che, coinvolgendo scuole e istituzioni culturali, sapranno trasmettere anche ai giovani e ad altri contesti della società i valori di cui sono portatori”.

Numerosa la presenza di Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana di Firenze, ma anche rappresentanti di Pistoia, Prato e Massa Carrara. A testimoniare l’importanza della riunione la partecipazione dell’assessore allo sport del Comune Cosimo Guccione, che si è “complimentato per l’importante costituzione e per avere scelto di svolgerla in Palazzo Vecchio, impegnandosi a far crescere la sezione Ancri di Firenze”. Al termine anche il saluto del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha sottolineato come “l’istituzione della sezione Ancri di Firenze è, per tutta la Toscana, un avvenimento sicuramente di alto significato che contribuirà a diffondere i valori della Costituzione”. per informazioni: presidente.firenze@ancri.it.