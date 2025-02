Nasce “Ca(m)piamoci”: i social come luogo di incontro “per un dibattito partecipato a Campi Bisenzio”

CAMPI BISENZIO – Da questa sera, giovedì 20 febbraio, alle 21, prende il via “Ca(m)piamoci”, “un nuovo progetto indipendente pensato per riportare l’informazione e il dibattito nel Comune di Campi Bisenzio, e non solo, direttamente nelle case di coloro che avranno voglia di ascoltare e partecipare”, si legge in una nota. “In un momento storico […]

CAMPI BISENZIO – Da questa sera, giovedì 20 febbraio, alle 21, prende il via “Ca(m)piamoci”, “un nuovo progetto indipendente pensato per riportare l’informazione e il dibattito nel Comune di Campi Bisenzio, e non solo, direttamente nelle case di coloro che avranno voglia di ascoltare e partecipare”, si legge in una nota. “In un momento storico in cui le opportunità e le occasioni di confronto e discussione sono sempre più limitate, vista anche la progressiva scomparsa delle radio locali che trattavano questi temi, “Ca(m)piamoci” intende offrire un’alternativa accessibile e inclusiva, promuovendo un dibattito vivace, informato e partecipato”.

“Il nome riprende quello del nostro Comune e lo amplia andando a mettere l’attenzione su quella M che venendo esclusa trasforma il nome in “Capiamoci”, obiettivo fondamentale del nostro progetto, capirsi e dialogare fra membri della stessa comunità”. Il progetto, che si svolge in diretta su Facebook ogni giovedì alle 21, è uno spazio aperto a tutti i cittadini, associazioni, e realtà locali che desiderano contribuire con la loro voce. Ogni puntata offrirà spunti di riflessione sui temi più caldi riguardanti la vita della comunità di Campi Bisenzio, cercando di stimolare un confronto costruttivo e di promuovere una maggiore consapevolezza su ciò che accade nel nostro territorio. Condotta da Alessio Frasconi e Mirko Brogi, due ragazzi campigiani, si arricchirà con ospiti locali e approfondimenti sui temi di attualità, con un formato dinamico e interattivo che coinvolgerà direttamente il pubblico attraverso commenti, domande e interventi in diretta. Il primo ospite sarà Luigi Monticelli. “Con questo progetto – concludono – intendiamo rafforzare la rete di comunicazione tra amministrazione, cittadini e tutte le realtà sociali e culturali che compongono il territorio di Campi Bisenzio, in modo da favorire una comunità più coesa, informata e partecipativa”. Per maggiori informazioni: Facebook: @campiamoci – Instragram: @ca_m_piamoci – Youtube: @campiamoci.