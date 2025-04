Nasce il comitato dei commercianti di Narnali: il 14 aprile la prima assemblea pubblica per il quartiere

PRATO – Per tutelare il commercio locale e affrontare le criticità che penalizzano le attività del quartiere, “nasce ufficialmente – si legge in una nota – il comitato dei commercianti di Narnali, che riunisce 35 esercenti della zona. L’obiettivo è rappresentare le esigenze dei commercianti stessi, promuovere il dialogo con le istituzioni e trovare soluzioni per sostenere lo sviluppo economico e la vivibilità del quartiere”. A guidare il neo comitato sarà Marco Riccucci, titolare del BarRiccu, nominato presidente dagli aderenti. “La prima urgenza che il comitato intende affrontare – spiegano – riguarda i lavori stradali previsti lungo l’asse Ponte Torto – Viaccia – Narnali. In passato, interventi analoghi hanno causato forti disagi alle attività commerciali, con ripercussioni economiche e difficoltà per clienti e fornitori. I commercianti chiedono quindi chiarezza sulle tempistiche e sulle modalità di svolgimento dei lavori, sollecitando misure concrete per ridurre al minimo l’impatto negativo sulle loro attività. Per discutere di queste criticità e avanzare proposte, il comitato ha richiesto un’assemblea pubblica con la giunta comunale, alla quale sono invitati tutti i commercianti e i cittadini residenti del quartiere. L’incontro si terrà lunedì 14 aprile alle 21 presso l’ex Chiesino di Narnali, in via Pistoiese 515. Tutti coloro che hanno a cuore il futuro e la vivibilità di Narnali sono invitati a partecipare per portare il proprio contributo”.