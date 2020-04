Nascondeva oltre tre etti di droga nel giardino di casa: arrestato dalla Polizia

LASTRA A SIGNA – Con l’accusa di illecita detenzione di sostanze stupefacenti ieri pomeriggio a Lastra a Signa la Polizia ha arrestato un fiorentino di 45 anni. Nel giardino di casa dell’uomo gli agenti del Commissariato di Rifredi, unitamente alle unità cinofile della Questura di Firenze, hanno scoperto e sequestrato oltre 3 etti di hashish. Nei giorni scorsi, infatti, nonostante fossero in atto le misure di contenimento del Covid-19, i poliziotti avevano notato un anomalo via vai di persone dall’abitazione dell’arrestato, già noto per specifici precedenti di polizia nell’ambito degli stupefacenti. E nel primo pomeriggio di ieri i poliziotti hanno visto due auto parcheggiare nel piazzale del 45enne e poco dopo due uomini entrare nella sua abitazione. Trascorsi alcuni minuti il sospetto è uscito di casa, è andato in giardino e, indossando guanti da elettricista, ha preso qualcosa nei pressi di alcuni pancali di legno. La Polizia è subita intervenuta bloccando l’uomo, sorpreso con in tasca oltre 200 grammi di hashish appena prelevati nel giardino. La perquisizione è poi continuata sia in giardino, dove i cani antidroga hanno rinvenuto circa un altro etto dello stesso stupefacente, sia nell’abitazione, dalla quale sono saltati invece fuori qualche grammo tra hashish e marijuana. L’uomo è finito in manette e in totale sono stati sequestrati 325 grammi di droga.