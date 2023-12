Natale, regali e pranzi per gli ospiti di San Paolino grazie alla generosità dei fiorentini 

FIRENZE – Natale con il sorriso, alla Casa della Solidarietà San Paolino grazie alla generosità di cittadini, aziende e associazioni. Anche quest’anno sono numerose le realtà fiorentine che sono scese in campo con donazioni o iniziative per regalare momenti di spensieratezza durante il periodo natalizio agli 88 ospiti (di cui 23 bambini) della struttura, di proprietà dell’amministrazione comunale e gestita dalla Fondazione […]

FIRENZE – Natale con il sorriso, alla Casa della Solidarietà San Paolino grazie alla generosità di cittadini, aziende e associazioni. Anche quest’anno sono numerose le realtà fiorentine che sono scese in campo con donazioni o iniziative per regalare momenti di spensieratezza durante il periodo natalizio agli 88 ospiti (di cui 23 bambini) della struttura, di proprietà dell’amministrazione comunale e gestita dalla Fondazione Solidarietà Caritas, che accoglie donne con figli, anziani e uomini, accompagnandoli in un percorso di autonomia abitativa e lavorativa. Il pranzo del 25 dicembre sarà curato dallo chef e critico enogastronomico Leonardo Romanelli e dal suo staff: nel menu crostini classici di fegatini, insalata di rucola pecorino e uvetta, insalata russa, crocchette di riso e pomodoro, risotto ai funghi e pecorino, maccheroni gratinati, gulasch con paprika e carciofi saltati, dolce.

La vigilia di Natale l’associazione Associazione Borgognissanti rinnoverà la tradizione della consegna del panettone natalizio insieme ai commercianti della via che porteranno doni e leccornie, mentre nel pomeriggio la Compagnia di Babbo Natale saluterà i bambini facendo merenda insieme a loro. Il 26 dicembre invece il pranzo di Santo Stefano sarà preparato dallo staff e dagli chef del 25 Hours Hotel San Paolino. Durante le festività sono in programma altre iniziative: la merenda offerta a bambini e mamme da Federalberghi, la cena donata da Just Eat, la giornata di volontariato aziendale di Jazz pharma (in cui i dipendenti impacchettano regali per gli ospiti e creeranno segnaposti per la tavola di Natale), la consegna dei regali ai bambini da parte del Babbo Nataly di Rotary Club e Rotaract, la distribuzione delle buste regalo da parte della Croce Viola, l’invito a pranzo all’associazione Rondinella Il Torrino per lo scambio degli auguri natalizi.

Anche il circolo Mcl Il Gorinello, nonostante l’alluvione che ha colpito la zona di San Piero a Ponti, non rinuncerà alla tradizionale consegna ai più piccoli ospiti dei giocattoli per Natale e delle calze di dolciumi per la Befana. Tra le iniziative anche quella del “Giocattolo sospeso”: i giochi donati dai cittadini verranno messi sotto l’albero e scartati il giorno di Natale. “Non dimentichiamoci lo spirito natalizio, che è quello del dono e dell’altruismo: grazie alla generosità di fiorentini, di associazioni e imprese potremo regalare sorrisi e momenti di festa anche a chi è in difficoltà e chi è solo”, dice Vincenzo Lucchetti, presidente di Fondazione Solidarietà Caritas Firenze.