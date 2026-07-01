Nel segno degli Etruschi: in arrivo la fiera di Comeana e “Le notti dell’archeologia” 

CARMIGNANO – Nel nome degli Etruschi: a Comeana la fiera, ad Artimino “Le notti dell’archeologia”, giunte alla loro 26° edizione, con la novità delle aperture serali del museo fino a metà settembre, al prezzo ridotto di due euro. A Comeana, promossa dalle associazioni di promozione sociale, con il sostegno del Comune, il tradizionale appuntamento con la fiera sarà da giovedì 2 a martedì 7 luglio nell’area del tumulo etrusco di Montefortini (accesso da via Etrusca e da via Garibaldi). Tanta musica (giovedì 2 alle 21.30, gli indimenticabili anni ’80 e seguenti con il dj Bruno Baldini; venerdì 3 alle 21.30 festa cubana, cocktail, colori, profumi e sapori caraibici, animazione e balli della scuola di ballo Salsarika, con il ricavato devoluto all’associazione “Il sorriso di Pietro”; domenica 5 alle 21.30, “Santiago” con Liftiba tribute band; martedì 7 alle 20.30, music live con Chiara e Alessio; esibizioni e giochi venerdì 3 alle 19.30, giochi per bambini e ragazzi, 3-12 anni, con Group Boxing Kids, con gli istruttori Gianluca Cintolesi e Claudia Razzoli; sabato 4 alle 20.30 gara di uncinetto/info e iscrizioni: 3405477403-Monica; alle 21.30, esibizione Centro fitness Incanto; lunedì 6 alle 19,30 sfilata di cani “Vota l’amico a 4 zampe più bello”; lunedì 6 alle 22 match di improvvisazione teatrale. La fiera, ricca di stand gastronomici delle associazioni e mercatini (Io Creo, mostra mercato dell’arte e dell’ingegno al femminile; biologico a km 0 di aziende locali), si chiuderà martedì 7 con i fuochi d’artificio e l’apertura straordinaria dalle 20 del tumulo di Montefortini.

Etruschi protagonisti di altre serate estive, soprattutto di luglio, con “Le notti dell’archeologia”, al museo di Artimino, comprese nel programma di Carmignano Estate 2026: giovedì 9 luglio (alle 21), “Gli avori raccontano… Ulisse nell’isola dei Ciclopi”: un’avventura per bambini dai 6 ai 10 anni alla scoperta degli avori esposti (obbligo prenotazione: 055 8718124, parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it; 5 euro); giovedì 16 luglio (alle 18.30) è tempo di guardare le stelle con “Esplorando il cielo degli Etruschi”: un viaggio nella simbologia astronomica etrusca, prima al museo poi, con gli astrofili dell’associazione Quasar e i loro telescopi, sulla terrazza del Centro didattico polivalente (prenotazioni entro il 14 luglio: 055.8718124, parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it; cena al sacco; 12 euro, 7 per i bambini); sabato 18 luglio, dalle 21 alle 23, escursione serale in visita alle “Antiche maioliche di Bacchereto”: apertura straordinaria del museo nel complesso di S. M. Assunta (prenotazione obbligatoria entro venerdì 17 luglio al numero di telefono 339.5970050 o, via e-mail, all’indirizzo antichemaiolichedibacchereto@gmail.com; ingresso a offerta libera); mercoledì 22 luglio, l’attesa notte nel parco naturale di Pietramarina al Pinone (località San Giusto), con il concerto di musica classica sullo scavo archeologico, fra i lecci secolari. Il programma di “Pietramarina sotto le stelle”: alle 18.30, apertura straordinaria dell’area archeologica per la visita guidata con la direttrice del museo di Artimino, Maria Chiara Bettini; alle 20 cena al sacco; alle 21, concerto (prenotazioni al numero di telefono 055 8718124 o all’indirizzo e-mail arcoarcheologico@comune.carmignano.po.it); ultimo appuntamento delle notti archeologiche, giovedì 30 luglio alle 21 con sede museo di Artimino: “Gli Etruschi incontrano i Greci” per decorare una ceramica ispirata alla celebre tecnica delle figure rosse (prenotazioni entro il 28 luglio 055 8718124 – parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it).