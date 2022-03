“Nessuno escluso”, l’evento finale farà tappa anche a Campi Bisenzio. Alla scoperta dei tesori del territorio

CAMPI BISENZIO – Farà tappa anche a Campi l’evento finale del progetto “Nessuno escluso”: una caccia al tesoro, dedicata alla riscoperta del territorio, organizzata da Oxfam Italia. L’idea alla base del progetto infatti è proprio quella di facilitare l’accesso alle opportunità e ai servizi del territorio, rafforzando le alleanze tra chi li genera. Questo concetto sarà alla base anche dell’evento che si svolgerà domani, venerdì 25 marzo. In questa particolare caccia al tesoro infatti i tesori da scoprire saranno proprio le realtà che generano servizi e opportunità per i cittadini. Realtà della porta accanto che potremmo non conoscere così a fondo come associazioni giovanili, sportelli per l’orientamento, associazioni che si occupano di generare arte e bellezza, spazi di aggregazione, presidi educativi, associazioni sportive e tante altre.

Saranno quattro le squadre che si sfideranno e saranno composte da privati cittadini, operatori del terzo settore e dei servizi sanitari, assistenti sociali, mediatori culturali, insegnanti, dirigenti scolastici, esponenti del settore privato, rappresentanti delle istituzioni, sia tecnici che politici; i partecipanti giocheranno insieme per circa due ore e mezzo, andando a conoscere le nostre realtà, le opportunità che queste generano e il loro eventuale potenziale inespresso. L’iniziativa si svolgerà in diversi Comuni, oltre a Campi parteciperanno infatti nei prossimi giorni anche Prato, Le Piagge ed Empoli. Ogni squadra partirà da un luogo diverso e i partecipanti che hanno aderito saranno contatti per essere informati sul luogo in cui dovranno farsi trovare; per quanto riguarda la tappa campigiana l’orario di ritrovo sarà domani alle 15 e le realtà coinvolte saranno la Fratellanza Popolare di San Donnino, Spazio Reale, l’Oratorio di San Donnino, l’Aggeggione emporio solidale fai da noi e la scuola di rugby Puma Bisenzio Rugby.

Nel corso della caccia al tesoro le squadre avranno un tragitto da percorrere nel quale si fermeranno presso alcune delle realtà presenti sul territorio e lì saranno chiamate a superare delle prove che racconteranno proprio quelle specifiche realtà che stanno visitando: cosa fanno, cosa vogliono diventare, il cambiamento che generano, i servizi che offrono. La squadra vincitrice potrà decidere come utilizzare un premio del valore di mille euro in beni o servizi per il territorio. I vincitori avranno a disposizione un facilitatore esperto per prendere una decisione condivisa sulla destinazione del premio. Per info https://www.oxfamitalia.org/caccia-ai-tesori-di-prato-campi-empoli-e-le-piagge/

Valentina Tisi