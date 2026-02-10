Niente campo largo, a dividere è l’aeroporto

SESTO FIORENTINO – Posizioni inconciliabili: così Ecolò-Europa Verde, PD, Per Sesto e Sinistra Italiana definiscono l’incontro avvenuto con Casa Riformista per un confronto in vista delle prossime elezioni comunali. Le posizioni diverse sono quelle sul progetto della nuova pista di Peretola. “Per la nostra coalizione, – dcono Ecolò, Europa Verde, Pd, PerSesto e SI – il tema aeroportuale è centrale: da esso dipende l’intera visione urbanistica, economica e ambientale della Sesto del futuro. Come coalizione siamo sempre stati contrari, e continuiamo a ribadirlo con fermezza, ad ogni ipotesi di ampliamento dell’attuale aeroporto. Poiché nei prossimi anni il Comune sarà chiamato ad approvare atti cruciali sul tema, riteniamo indispensabile una maggioranza coesa e unanime. Constatata l’assenza di una visione comune, non ci sono le condizioni per integrare Casa Riformista nel progetto della coalizione progressista. Sosteniamo con convinzione il valore e la necessità del progetto del “campo largo” su scala nazionale: un’alleanza indispensabile per costruire un’alternativa solida alle destre, contrastare le politiche del Governo Meloni e presentarsi uniti alla sfida delle elezioni politiche del 2027. Tuttavia, la validità di questo percorso generale non può tradursi in un automatismo locale laddove manchino le basi programmatiche minime. A Sesto Fiorentino, la distanza su temi strutturali e identitari rende questo schema non praticabile, poiché una coalizione non può reggersi solo sulla somma algebrica di sigle, ma deve fondarsi su una visione di territorio comune e coerente”.