Niente vetro e lattine all’interno di Decibel Open Air

SESTO FIORENTINO – Dalle ore 9 di sabato 9 settembre alle ore 2 di lunedì 11 settembre all’interno dell’area adiacente a via Lucchese dove si svolgerà la manifestazione Decibel Open Air saranno vietate la vendita per asporto, la somministrazione, l’introduzione, la detenzione, la cessione di bevande e alimenti contenuti in recipienti di vetro e metallo. Altri tipi di contenitori dovranno essere preventivamente aperti. Saranno inoltre vietati l’introduzione e la detenzione di qualsiasi genere di bombolette spray contenenti principi urticanti.

Nell’area più ampia a sud dell’A11 che si estende approssimativamente verso est fino a via Righi e verso ovest fino al confine comunale sarà vietata la vendita per asporto di cibi e bevande contenuti in recipienti di vetro o metallo.

I provvedimenti sono contenuti nell’ordinanza 642/2023 emanata oggi, giovedì 7 settembre.