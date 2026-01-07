CALENZANO – Sabato 10 gennaio alle 21.15 e domenica 11 gennaio alle 16.30, il Teatro Manzoni ospita “NOÈ”, un’opera densa di suggestioni che trasforma il racconto biblico in un’indagine profonda sull’animo umano. L’adattamento firmato da Sandro Querci, basato sul testo di Michele Di Martino, si distacca dalla narrazione puramente agiografica per addentrarsi nei territori del dubbio. La “chiamata” che spinge Noè a costruire l’arca diventa il fulcro di un enigma: si tratta di un ordine divino o del riflesso di uno squilibrio mentale? È un sogno profetico o il delirio di un visionario? Lo spettacolo non fornisce risposte univoche, lasciando che lo spettatore si perda tra le pieghe di una narrazione che si snoda attraverso momenti di altissima tensione emotiva: dalla costruzione titanica del legno al drammatico arrivo dei nemici, fino all’ingresso degli animali, simbolo di una natura da preservare a ogni costo. Nato originariamente come melologo in versi con le musiche del Maestro Luciano Vavolo, questo nuovo allestimento trasforma la potenza della parola poetica in azione scenica totale. Se nel debutto del 2000 la forza era affidata alla lettura a leggìo, oggi “NOÈ” diventa uno spettacolo visivo e sensoriale, dove il cast guidato da Querci abita lo spazio con una fisicità che rende tangibile la fatica e la gloria della sopravvivenza. In scena: Sandro Querci (Noè/Regia), Camillo Grassi (Elohim), Camilla Gai (Naama), Agata Biondi (Akna). Biglietti: Intero: 16 euro, Ridotto, Under 20, Over 65, Soci Coop: 14 euro.
“Noè” al Teatro Manzoni di Calenzano
CALENZANO – Sabato 10 gennaio alle 21.15 e domenica 11 gennaio alle 16.30, il Teatro Manzoni ospita “NOÈ”, un’opera densa di suggestioni che trasforma il racconto biblico in un’indagine profonda sull’animo umano. L’adattamento firmato da Sandro Querci, basato sul testo di Michele Di Martino, si distacca dalla narrazione puramente agiografica per addentrarsi nei territori del dubbio. La “chiamata” che spinge Noè a costruire […]