“Noi moderati” dice sì Paolo Gandola: la coalizione a sostegno della sua candidatura si allarga

CAMPI BISENZIO – Nuovo sostegno per Paolo Gandola, candidato sindaco a Campi Bisenzio: nelle scorse ore anche “Noi moderati”, il partito che riunisce le varie anime centriste, presente con un gruppo parlamentare al Parlamento e nel Governo, ha deciso di sostenerlo in vista delle prossime elezioni, aggiungendosi a Lega, Forza Italia, Impegno Vero, Udc, Popolo della famiglia, Cambiare si può e Partito Liberale Italiano.

“Da tempo – si legge nella nota di “Noi moderati” – conosciamo Paolo Gandola e apprezziamo il suo impegno per il territorio, rappresentando, in modo chiaro, i nostri valori. Sposiamo, dunque, il suo progetto politico per il rilancio della città a partire dalla semplificazione della burocrazia e degli adempimenti amministrativi, la digitalizzazione delle pratiche comunali e la tolleranza zero per chi non rispetta le regole. Concordiamo con lui anche sull’urgenza di aumentare il numero delle forze dell’ordine operative in città così come raddoppiare i sistemi di videosorveglianza di nuova generazione. Siamo d’accordo, ancora, sulla necessità di rafforzare e valorizzare il volontariato ed il Terzo settore secondo il principio di sussidiarietà e sviluppare una sanità di prossimità, con il ripristino del medico a bordo delle ambulanze del 118, la realizzazione della nuova casa della salute e lo sviluppo di un punto di primo soccorso. Per questo lo sosteniamo convintamente e chiediamo ai campigiani di fare una scelta di campo e di dargli fiducia ritenendo che solo così sarà possibile davvero garantire un futuro, di sviluppo e benessere, alla città di Campi Bisenzio”.

Soddisfatto Gandola: “In queste settimane abbiamo ricevuto moltissimi sostegni, c’è grande voglia di fare e partecipare. Per questo sono lieto per il sostegno che “Noi moderati” mi hanno voluto sinceramente esprimere. Abbiamo riunito molte sensibilità politiche ed oggi siamo al lavoro per scrivere il programma elettorale che terrà conto di tutti i suggerimenti, i pareri e le proposte arrivate dai cittadini e da ogni singola lista, partito e movimento che hanno scelto di camminare insieme a noi. Altri sostegni saranno ufficializzati nei prossimi giorni perché è tanto il fermento così come l’entusiasmo di far parte dell’unica coalizione che garantirà alla città di cambiare passo con proposte concrete e realizzabili fin da subito”.