Non solo ambulanze e protezione civile: Anpas Toscana porta la Costituzione ai giovani 

FIRENZE – Non solo ambulanze e protezione civile. Le Pubbliche assistenze Toscane, puntano alla promozione della Costituzione e dei valori costituzionali tra i più giovani. E’ questo l’obiettivo del ciclo di conferenze dal titolo “Pubbliche Assistenze Toscane: testimoni viventi del sogno costituzionale” e degli incontri che il movimento di volontariato ha organizzato nelle scuole della […]

FIRENZE – Non solo ambulanze e protezione civile. Le Pubbliche assistenze Toscane, puntano alla promozione della Costituzione e dei valori costituzionali tra i più giovani. E’ questo l’obiettivo del ciclo di conferenze dal titolo “Pubbliche Assistenze Toscane: testimoni viventi del sogno costituzionale” e degli incontri che il movimento di volontariato ha organizzato nelle scuole della regione. Il primo incontro sarà domani, sabato 17 gennaio, alle 10 nella sede di Anpas Toscana, in via Pio Fedi 46 a Firenze. Dove ci sarà il docente universitario Fulvio Conti che presenterà “Il valore storico delle Pubbliche Assistenze: radici, evoluzione e ruolo nella società un fenomeno complesso nella società contemporanea”. A seguire il 28 febbraio e il 18 aprile i magistrati Beniamino Deidda e Domenico Gallo con “L’articolo 49 e la crisi della rappresentanza: una lettura costituzionale” e “La democrazia organizzata: riflessioni sull’articolo 49 della Costituzione”.

Gli ultimi due appuntamenti saranno il 6 giugno con le docenti universitarie Susanna Zellini (“Pensare senza vincoli: la libertà accademica come principio democratico”) e Maria Vella (“Volontariato e dinamiche economiche: una risorsa per un contributo al bene comune del futuro”. “La partecipazione politica giovanile – ha detto il presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini – non è in declino, ma sta cambiando forma: i giovani si allontanano dai partiti e dalle istituzioni tradizionali, ma si impegnano attraverso volontariato, attivismo digitale e movimenti sociali. Questo avviene in un contesto più ampio di crisi politica, segnata dalla sfiducia verso istituzioni percepite come distanti e incapaci di rappresentare i cittadini. In questo scenario, il volontariato rappresenta un possibile spazio di rigenerazione democratica, perché mantiene viva la pratica del prendersi cura degli altri e del progettare insieme per il bene comune”. Anpas Toscana ha puntato a lavorare in questa direzione, offrendo percorsi formativi ed esperienze di cittadinanza ai giovani, pur faticando a intercettarne la spontaneità. Ripensare gli spazi di dialogo, riscoprendo la politica come costruzione condivisa della comunità, diventa quindi essenziale per rafforzare partecipazione, senso civico e fiducia.