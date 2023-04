“Non solo tramvia, a Campi occorre ridisegnare tutto il trasporto pubblico”: le proposte di Gandola

CAMPI BISENZIO – “Non solo tramvia: a Campi Bisenzio occorre rivedere globalmente tutto il trasporto pubblico locale da troppi anni in affanno senza riuscire a esaurire le troppe richieste dei cittadini campigiani”: il candidato sindaco Paolo Gandola non ha dubbi e rilancia una questione annosa per il nostro Comune. “Quando saremo alla guida del Comune, […]

CAMPI BISENZIO – “Non solo tramvia: a Campi Bisenzio occorre rivedere globalmente tutto il trasporto pubblico locale da troppi anni in affanno senza riuscire a esaurire le troppe richieste dei cittadini campigiani”: il candidato sindaco Paolo Gandola non ha dubbi e rilancia una questione annosa per il nostro Comune. “Quando saremo alla guida del Comune, – aggiunge – realizzeremo subito il nuovo piano del trasporto pubblico da elaborare in sinergia con la Città Metropolitana, la Regione e il gestore francese del Tpl partendo da una preventiva indagine di quelli che sono i bisogni dell’utenza. In questo senso ci attiveremo per creare una “Circolare urbana” che interconnetterà tutte le frazioni di Campi con il capoluogo e il Comune di Campi con i Comuni limitrofi”.

“Per quanto riguarda la linea 35, invece, richiederemo subito lo spostamento del capolinea a Sant’Angelo a Lecore, nell’ampio piazzale con parcheggio davanti alla scuola e ci attiveremo con le ferrovie per chiedere un potenziamento della stazione di San Donnino, anche prevedendo l’arrivo dei treni solo alla fermata di “Firenze Porta a Prato” visto il cronico congestionamento dei treni di cui soffre la stazione centrale a causa del nodo dell’alta velocità. Così la stazione di San Donnino potrà diventare in futuro anche fermata per i tanti cicloamatori fiorentini che vorranno raggiungere la Piana e il prosieguo della ciclabile dell’Arno, nonché punto di accesso al Parco Chico Mendes. Come noi richiediamo da anni, – ha aggiunto Gandola – dovremo far partire subito la nuova linea prevista e mai decollata da Campi fino alla stazione ferroviaria di Pratignone di Calenzano, la tanto decantata linea 95 annunciata e promessa e mai attivata, affinché non solo il personale delle fabbriche ma tutti i cittadini possano adeguatamente recarsi alla stazione e poi andare a Firenze utilizzando il treno”.

“Per quanto riguarda la tramvia, come noto, – ha concluso Gandola – ci attiveremo subito per modificare il progetto di fattibilità rafforzata che riguarda la linea tramviaria dalle Piagge a San Donnino. Noi intendiamo proteggere e salvaguardare piazza Aldo Moro, ma vogliamo anche portare la tramvia più vicina al centro possibile per favorire i negozi di vicinato, valorizzare il teatro comunale e tutelare i residenti di Santa Maria e San Lorenzo e rilanceremo la proposta delle tramvia verso l’Osmannoro”.