Nove mesi per diventare genitori… in biblioteca

SESTO FIORENTINO – Un supporto per i neogenitori arriva da un ciclo di nove incontri dedicati alla crescita del bambino, dalla nascita fino ai sei anni di età. Gli incontri, a partire dal 25 gennaio, si terranno alla Biblioteca Ragionieri di Sesto Fiorentino che ha organizzato la serie di incontri insieme alla Sds Fiorentina Nord-Ovest, la Ausl Toscana Centro, Mosaico Famiglie, l’associazione Mamme Amiche e il progetto “Nati per leggere”. Il servizio rivolto ai genitori si svolge in due parti: la prima con 5 incontri da gennaio a maggio e la seconda, 4 incontri, da settembre a dicembre.

“Questo ciclo di incontri rappresenta un’assoluta novità, – prosegue Sanquerin – essendo pensato per chi sta per diventare genitore o lo è da poco diventato, apprestandosi così ad affrontare quei primi anni di vita in cui si creano nel bambino le relazioni di cura e affettive che saranno la base per tutta la sua vita. Guidati da esperti, in questi nove incontri affronteremo tanti temi da tanti punti di vista differenti, in uno spazio di confronto, scambio e crescita”.

“La volontà di offrire questo percorso nasce dall’esperienza che negli ultimi anni ha fatto sì che la biblioteca Ragionieri diventasse l’elemento centrale di una rete di competenze e conoscenze a sostengo della genitorialità a tutto tondo – spiega l’assessore alle politiche sociali Camilla Sanquerin – Già tempo, infatti, la collaborazione con realtà quali la Ausl Toscana Centro e la Sds fiorentina Nord Ovest hanno permesso di organizzare e promuovere attività e iniziative su singoli temi specifici. La sfida di questo percorso innovativo e di grande qualità consiste nel mettere a frutto questi contatti per offrire un’opportunità di approfondimento e confronto di qualità”. Novità assoluta sia per il luogo, la biblioteca, ma anche e soprattutto per i temi affrontati che vanno dall’accoglimento allo svezzamento del bambino, passando per la lettura.

Questo il programma dei primi cinque incontri (gennaio-maggio)

25 gennaio, ore 18

Leggere fin da subito il programma Nati per Leggere con Lucia Caldini e gli Operatori NPL

26 febbraio, ore 18

Allattamento con le ostetriche Azienda Usl Toscana centro e l’Associazione MammeAmiche

20 marzo, ore 18

Svezzamento con Paola Negri le logopediste e le fisioterapiste dell’Azienda Usl Toscana centro

16 aprile, ore 18

Il sonno con Alessandra Bortolotti

21 maggio, ore 18

Linguaggio con le logopediste Azienda Usl Toscana centro