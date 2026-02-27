Nuova aggressione a Comeana: disposto il sequestro del cane al suo proprietario

CARMIGNANO – Il cane è stato prelevato sul finire della mattinata e consegnato agli operatori per il suo ricovero al canile comunale di Agliana: gli agenti della Polizia locale, coadiuvati da una pattuglia di Carabinieri di Poggio a Caiano, tutti ringraziati dal sindaco Edoardo Prestanti, anch’egli intervenuto sul posto, hanno notificato al proprietario il sequestro del cane di razza American Staffordshire Terrier, simile a un pitbull, ordinato dal sindaco stesso. Il provvedimento, che ha sottratto l’animale al suo detentore, è stato preso dopo l’ennesimo episodio di aggressione, un paio di giorni fa, a Comeana. Al proprietario, una decina di giorni fa, con un’altra ordinanza, in base alla relazione del servizio veterinario della Asl Toscana Centro, era stato ingiunto di condurre, nei luoghi pubblici, l’animale al guinzaglio con museruola, oltre all’obbligo di prevenirne la fuga adottando tutte le misure per impedirne uscite senza accompagnamento. Disposizioni a distanza di pochi giorni disattese, per cui il Comune ha ritenuto “di intervenire in modo definitivo, per il benessere dell’animale” e “per la tutela e l’incolumità pubblica”. Da qui il divieto, notificato al proprietario, “nonché ad eventuali conviventi”, di “possedere il cane”, accompagnato dal “sequestro amministrativo ai fini della confisca e attività di controllo da parte degli organi di vigilanza”. Il Comune, tramite il comando della Polizia locale, aveva investito l’Asl e il suo servizio veterinario, già all’inizio di gennaio, della situazione venutasi a creare con il cane nella frazione di Comeana. La successiva relazione della Asl aveva portato a metà del mese ad un primo provvedimento. A cui, dopo l’ultimo caso di morsicatura, è seguita l’ordinanza odierna di sequestro.