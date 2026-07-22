Nuova fognatura a Seano, aperto il cantiere. Tre mesi di lavori. Un investimento di quasi 800.000 euro    

CARMIGNANO – Il fronte dei lavori si sviluppa per circa un chilometro: a Seano, è partito il cantiere di Publiacqua per l’adeguamento e sostituzione della rete fognaria su via Baccheretana, nel tratto da via Carlo Levi a via Eugenio Montale. “Un’opera molto grande e complessa”, la definiscono il presidente di Publiacqua Nicola Perini e il […]

CARMIGNANO – Il fronte dei lavori si sviluppa per circa un chilometro: a Seano, è partito il cantiere di Publiacqua per l’adeguamento e sostituzione della rete fognaria su via Baccheretana, nel tratto da via Carlo Levi a via Eugenio Montale. “Un’opera molto grande e complessa”, la definiscono il presidente di Publiacqua Nicola Perini e il sindaco di Carmignano Edaordo Prestanti, alla presentazione in un’assemblea pubblica, nel giardino Palloni, in via Carlo Levi, a Seano, insieme al Masterplan della società idrica. “Un’opera necessaria – ancora nelle parole di Perini e Prestanti – per superare criticità del sistema idraulico fognario di Seano”. Un investimento di circa 780mila euro, suddiviso tra Publiacqua (oltre 534mila euro) e Comune (quasi 246mila euro), realizzato in fasi successive, con il cantiere in azione lungo via Baccheretana per 3/4 mesi, presumibilmente fino a novembre.

L’intervento punta a risolvere il deflusso durante gli eventi meteo. Publiacqua installerà infatti una nuova tubatura che raddoppierà la portata, in modo da consentire una regolare scolmatura delle acque piovane anche verso la costruenda vasca d’espansione, nell’area di via Froccina, in riva al fosso Collecchio, senza aggravare il reticolo idrico che attraversa e scorre a Seano, la cui crisi determinò la disastrosa alluvione del novembre 2023. I lavori prevedono la costruzione di una condotta parallela a quella esistente, ovoidale, 1.050 per 700, con la collocazione di 330 metri di tubazioni del diametro di un metro e di altri 40 metri di 80 centimetri di diametro. L’intervento prevede inoltre la realizzazione di 10 nuovi pozzetti di ispezione e la modifica di 2 pozzetti per agevolare il deflusso dei reflui fognari.

La nuova fognatura di via Baccheretana inaugura un più ampio programma di sistemazione della rete idraulica e fognaria di Seano, avviato da Publiacqua nel 2025, d’intesa con il Comune, dopo una lunga fase di rilievi e analisi. Lo studio individua, in via preliminare, gli interventi necessari alla mitigazione del rischio idraulico, che competono non solo a Publiacqua (adeguamento della rete fognaria mista), ma anche a Regione, Comune, Consorzio di bonifica, partecipi della fase progettuale per l’acquisizione di informazioni e dati inerenti al reticolo idraulico superficiale. Il “piano”, su un tempo di ritorno in 30 anni, contempla diverse azioni (la sostituzione dei collettori fognari insufficienti; modifiche alla rete esistente; vasche volano; “soluzioni naturali”: pavimentazioni semi drenanti, sistemi di drenaggio lineare, aree di bioritenzione) per raggiungere più scopi: evitare allagamenti, comunque ridurli sensibilmente; migliorare le capacità di assorbimento del suolo; ritardare l’afflusso verso le fognature; abbassare il rischio di compromettere il sistema idrogeologico della frazione; eliminare commistioni tra la rete fognaria e il torrente Furba. Il “piano”, dopo via Baccheretana, prevede, in periodi successivi, altri interventi: in via Don Lorenzo Milani, per eliminare il deflusso dell’acqua piovana dei campi verso la fognatura; in via delle Lame, con l’obiettivo di disconnettere il drenaggio dei terreni agricoli dalla fognatura; in via Don Minzoni, per eliminare il drenaggio di un’area verde di 3,5 ettari, tra via Gadda e il torrente Furba, verso la fognatura. Circa 1,1 milioni di altri nuovi investimenti, per mettere in “sicurezza fognaria” l’abitato di Seano.

Per la nuova fognatura di via Baccheretana si procederà in più fasi, ed ogni fase avrà un diverso impatto sulla viabilità: il primo tratto del cantiere, fino al 30 agosto, con l’eccezione del periodo di ferie dall’8 al 23 agosto, comporta la chiusura di via Baccheretana, dall’altezza di via Carlo Levi fino a via Don Lorenzo Milani, con deviazioni per i bus del trasporto pubblico di Autolinee Toscane (via Don Giovanni Minzoni, via Don Milani, via Fratelli Cervi) e per il traffico veicolare (da Seano-Pista Rossa a Carmignano: via Carlo Levi, via Buozzi, via Quinto Martini, via Ardengo Soffici, via Amendola, via Gramsci, via Baccheretana; da Carmignano verso Seano: via Pucci e Verdini, via Pistoiese, via Gadda, via Don Minzoni, via Elsa Morante, via Montale, Statale). Via Carlo Levi rimane percorribile in entrambi sensi, come libero risulta l’accesso all’incrocio di via Milani. La seconda fase, all’incirca dal 31 agosto, prevede che il traffico per cinque giorni sia indirizzato su via don Minzoni, via don Milani, via Fratelli Rosselli, via Montale, con l’istituzione in quest’ultima via del doppio senso di circolazione, regolato da un semaforo, in direzione Seano e in direzione Prato/Poggio a Caiano.

La terza fase del cantiere dovrebbe avere inizio dopo la prima settimana di settembre, con durata preventivata fino al 10 ottobre: via Baccheretana sarà chiusa tra via Don Milani e via Montale, con quest’ultima raggiungibile da via Don Minzoni e percorribile in entrambi i sensi. Nell’ultima e quarta fase dell’adeguamento e sostituzione fognatura su via Baccheretana, più o meno dal 12 al 30 ottobre, sarà chiuso l’incrocio con via Montale, con diverse possibilità alternative di transito per bus e traffico veicolare.